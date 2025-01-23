沒錢聘手語老師！藍白批政院在演戲 林俊憲秀證據：如何履約

行政院因新傳處費用遭刪，而無法聘用手語老師。（擷取自行政院頻道）

2025/01/23 21:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央政府114年度總預算，遭在野黨大砍2075億元，創下新高。行政院今（23日）召開的記者會，也因新傳處費用遭刪除，而無法聘用手語老師，但在野黨卻反擊，稱行政院是在帶風向。對此，民進黨立委林俊憲則秀出證據，並感嘆，「現在就完全沒預算又不能流用，如何履約？」

行政院今日召開的記者會，竟未見之前聘請的手語翻譯老師，而手語翻譯的鏡面位置中，則直接表明是因為新傳處的費用，遭到刪除才無法聘用老師。同時，台灣聾人聯盟也發聲呼籲，「重視聾人族群資訊平權的需求，恢復手語翻譯服務所需的預算編列。」

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對於此現狀，國民黨台北市議員柳采葳就批評，「行政院就是在演戲，演過頭了」；民眾黨發言人吳怡萱也指出，手語翻譯案已於去（2024）年12月24日決標，金額為71萬8250元。

不過，林俊憲則在臉書粉專公開了標案契約，當中提到「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定」更直言，「藍白自己捅出大簍子，還叫囂政府怎麼不幫忙善後？抱歉喔，預算沒了就是沒了，做不到。」

林俊憲認為，雖然這是一個金額不大的案子，卻點出非常嚴重的問題，「政府施政有前瞻性，今年一開始就馬上需要的採購，許多去年就已招標，還有多少採購案會受影響？進而影響得標的民間公司或團體？」

林俊憲還怒轟，「以前沒有這問題，是因為以前沒有人會像藍白一樣白痴，如此大範圍、無差別的刪光特定科目預算，導致機關連調度都無法。」並提到，「預算如何，政府就如何施政，一切依法來走，藍白不用急。接下來每一天，天天都有感，不要懷疑藍白刪到讓你有感的決心。」

林俊憲公開了標案契約。（擷取自林俊憲臉書）

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