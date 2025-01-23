上海、福建「踩線團」將來台？陸委會：尚未收到正式申請

中國文旅部宣布將恢復福建、上海居民來台團體旅遊。陸委會發言人梁文傑表示，尚未收到正式申請。 （資料照）

2025/01/23 19:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部上週五宣布，近期將恢復福建、上海居民來台團體旅遊。近日又傳出上海、福建「踩線團」將來台。陸委會發言人梁文傑23日表示，目前尚未收到正式申請。台旅會近日會聯繫中方的海旅會，就雙方關切事項溝通。

梁文傑在陸委會例行記者會指出，兩岸觀光中斷好幾年，組團社、接待社名單都有一些變動，需要進行確認，也要討論未來可能的路線及分配。我方建議觀光「小兩會」展開溝通，台旅會近日會聯繫中方的海旅會，就雙方關切事項進行溝通，以利後續執行，確保健康有序的旅遊交流。

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對於中國若單方面宣布開放福建、上海民眾來台，陸委會有何具體應對方式？梁文傑說，到目前為止，中國文旅部未正式把台灣列為可以旅遊的地區，「我們還是建議，小兩會可以先談一下，畢竟兩岸觀光的安全品質還有穩定，這個是我們比較重視的」。

梁文傑更說，目前踩線團來台灣「都不是觀光團」。所謂的觀光團是由旅行社主辦，並帶旅客來台灣，目前為止，中國文旅部並未宣布台灣是旅行社可以去的地方，所以目前都沒有觀光團。

梁文傑表示，踩線團是以「專業人士交流」名義申請來台，是對岸的旅行業者組團來台，由台灣的旅行業者、觀光協會、旅遊協會等，接待他們到一些景點去，讓對岸的旅遊業者知道台灣哪些好玩的地方，未來如果開放觀光，可以列入行程。「對我們來講，因為它是具體的旅遊業者，所以就是專業人士」。

倘若中國單方面宣布開放，陸委會是否會拒發簽證？梁文傑回應，這都是假設性問題。他重申，中國文旅部都還沒有正式把台灣列為可以去旅遊的地區，所以未來會怎麼樣，這些都是假設性問題。

另外，過去行駛於平潭航線的中國「中遠之星」與「海峽號」客貨輪停航，傳交通部航政司本週已發給「中遠之星」兩岸直航許可證，「海峽號」也將在近日核可，但僅允許貨物部分。

關於台灣往返平潭航線是否復航？梁文傑說，目前兩岸小三通跟航空都有很大的餘裕，還是要看實際往來需求和整體情勢，再做恢復與否的評估。且平潭航線每跑一趟就要賠錢，完全是靠中國政府經費補助，市場需求低，用公家預算硬撐起這條航線，「我們實在不太理解」。

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