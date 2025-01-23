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    中國台辦阻撓台商參加海基會春酒 陸委會：我方相當不滿

    陸委會發言人梁文傑說，中國台辦阻撓台商出席海基會春酒，尤其是上海這種大城市阻撓特別多，我方對這種不友善舉措相當不滿。（記者陳鈺馥攝）

    陸委會發言人梁文傑說，中國台辦阻撓台商出席海基會春酒，尤其是上海這種大城市阻撓特別多，我方對這種不友善舉措相當不滿。（記者陳鈺馥攝）

    2025/01/23 20:22

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕海基會2月3日將舉辦「2025中國台商春節活動」，總統賴清德將出席向台商進行春酒團拜及祝賀。陸委會發言人梁文傑今天說，海基會將舉辦台商春節活動，台商卻受到一些中國台辦的阻撓，尤其是上海這種大城市，阻撓也特別多，我方對這種不友善舉措相當不滿。

    海基會大年初六在台北美福大飯店舉辦「中國台商春節活動」，規劃邀請中國各省市的台商協會會長、副會長及中國台商出席參加，包括總統賴清德、陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豊山、經濟部長郭智輝等部會首長等人與會。

    據了解，北京、上海、深圳、廣州等台商協會會長遭到中共當局出手阻撓，關切不得回台參加賴清德的台商春節活動，多數台商身在屋簷下不得不低頭。

    梁文傑在陸委會記者會說，海基會將在2月3日舉辦台商春節活動，仍受到一些中國台辦的阻撓，尤其是像上海這樣台商特別多的大城市，阻撓也特別多，我方對於這種不友善的舉措相當不滿。

    關於「阻撓」為何？梁文傑說，中國各省市、各城市的所謂台商協會，其祕書長都是當地台辦人員兼任，他們會在每一次我方舉辦類似活動時，勸阻台商會長、副會長等不要回來台灣，今年還是有類似現象。

    海基會「中國台商春節聯誼活動」曾因武漢肺炎停辦3年，2023年恢復舉行，去年2月舉辦之前，中共威脅300台商不得出席，北上深廣重量級台商協會會長均缺席與會，今年中共故技重施，再度威脅台商不得參加。

    此外，中國文旅部17日宣布近期將恢復福建、上海民眾赴台灣團體旅遊，傳出將有中國「踩線團」來台參加2025台北燈節。梁文傑說，台北市政府於1月20日提出申請，目前正依規定審查中。

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