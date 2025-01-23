預算大幅刪減重創！NCC 4月恐無法正常運作

國家通訊傳播委員會（NCC）。（資料照）

2025/01/23 19:11

〔記者林志怡／台北報導〕立法院會審議中央政府總預算案，卻大幅刪減、凍結多個部會預算，其中國家通訊傳播委員會（NCC）業務費預算遭刪減50%，並凍結10%。NCC表示，依照此一預算規劃，NCC在今年4月可能會因為欠缺經費，造成機關停止運作，希望事情有轉圜空間。

NCC指出，這次預算中，NCC的「一般行政-基本行政工作維持」業務費遭刪減50%，減少為3758萬9千元，並有10%遭凍結，但這項費用是維持機關基本運作所需，包含水電費、通訊費及土地租金等。

請繼續往下閱讀...

針對土地租金方面，NCC表示，預算中編列2562萬1千元租用濟南路辦公室的租金，若無法支付，將陷於政府機關違約處境，債權人將可向NCC提出法律訴訟，但若先支付土地租金，依據去年業務費執行情況推估，整體業務經費將於今年4月用罄，嚴重影響該會業務運作。

NCC也提到，通案刪減項目中，「國內旅費」通刪20%，將導致稽查與政策推行將大幅受阻，水電費通刪10%也讓NCC面臨沒有預算支應水電費的窘境，屆時民眾與電信業者線上申請系統、網路及電話等基礎功能將面臨中斷、停擺；「一般事項費」遭通刪10%、「房屋、車輛及辦公器具、設施機械養護費」刪5%，將無法維護、保養設施，影響洽公民眾及大樓同仁安全。

NCC強調，業務費經大幅減列後，直接嚴重衝擊NCC對國內外民眾提供服務，影響監理業務、消費者權益，並損及國內電信業及廣電業發展，預算編列的相關費用，都是機關的基本維持費用，希望各界予以體察，讓事情有轉圜空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法