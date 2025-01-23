衝擊桃市客庄！客委會預算遭刪凍逾6億 廖經華：不排除走上街頭

桃園市客家青年會理事長廖經華（中間發言者）去年12月邀請龍潭愛樂管弦樂團，於天師壇舉辦戶外音樂會，為龍潭龍元宮祈安圓醮。（資料照片，記者黃政嘉攝）

2025/01/23 20:08

〔記者黃政嘉／桃園報導〕立法院通過中央政府總預算案，客家委員會逾6億元預算遭國民黨、民眾黨刪減、凍結，占年度預算13%，引發客家大庄桃園市在地社團反彈，桃市客家青年會理事長廖經華抨擊，客庄族群絕非容易被欺負、犧牲的群體，未來不排除號召青年走上街頭抗議。

客委會今天發布新聞稿指出，今年主管預算原編列43億7036萬元，經審議共刪減1億9004萬元、凍結4億1640萬元，主任委員古秀妃坦言，對於長年推動客家事務確實有相當程度的影響。

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桃園市政府客家事務局長范姜泰基今天回應，為推動族群主流化政策，需中央與地方機關垂直與橫向的合作，客家局未來希望能在有限的預算內，進行更創新且更有效率的資源配置與運用。

桃園市客家青年會理事長廖經華表示，地方社團發起的活動，多向中央單位申請補助，像客家青年會定期與在地客家音樂社團、交響樂團合作，藉不同方式讓年輕族群認識客庄音樂，或把城市氣息的味道帶進客家庄中，但客委會預算遭凍刪，包括地方創生工作坊、讀書會將面臨「沒有預算」而無法申請、執行，「衝擊極大」，尤其針對客籍立委們，他們明知道推動客家文化向來困難，卻仍統刪預算，難道不能站在同樣族群的立場，替客庄文化思考，保留預算？

客籍的桃園市議員彭俊豪表示，許多客庄青年反映，藍、白黨團凍刪客委會預算缺少正當性，他去年底邀集客家青年結合客家元素，在中壢區中央公園、桃園區米倉劇場推動街舞、音樂活動，讓客家文化更深入大眾青年，若經費「斷炊」，不僅無法延續，甚至恐無再有類似活動能接近年輕人，未來一旦行政院提出覆議，這些來自客家，卻阻擋客家預算的立委們，應懸崖勒馬，讓客家文化得以延續傳承。

現於龍潭推動在地客庄文化的龍潭文風造庄聯盟理事長蔡濟民表示，客委會透預算遭任意凍刪，且未經逐條檢驗，他認為不夠謹慎也非常可惜，像客委會補助各縣市「客庄小旅行」、「歌謠班」，若致使預算排擠而中止計畫，那這筆對地方團隊的補助款將難以執行，而浪漫台三線藝術季、桐花祭若中斷，等同打壓客家藝文創作者。

桃園市客家青年會2023年經客委會補助，至高雄與高雄市客家青年會進行交流，未來預算遭凍刪，相關交流恐被迫中斷。（桃園市客家青年會提供）

桃園市議員彭俊豪去年底邀集客家青年在桃園區米倉劇場舉辦音樂活動，推廣客庄元素表演。（桃市議員彭俊豪提供）

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