內政部：全國近9月平均租金微降0.8％ 租補未造成租金上漲

內政部今公布最新全國租金行情統計資料。（記者李文馨攝）

2025/01/23 18:53

〔記者李文馨／台北報導〕內政部今（23日）公布最新全國租金行情統計資料，去年12月底全國平均租金9016元，較去年3月9093元微幅下降0.8%，以台北市最高、新北市次之。內政部地政司司長王成機指出，該結果顯示整體租屋市場價格穩定，租金補貼不會造成租金上漲。

內政部今天舉行「113年底全國各行政區租金統計發布記者會」。王成機表示，繼去年8月首度發布全國各行政區及租屋型態的租金四分位數統計資料後，這次再依113年12月底51.3萬件的租金補貼租約進行統計，並就租約樣本達40筆的行政區發布租金四分位數統計資料，涵括全國289個行政區，涵蓋率為79%，較去年8月增加11個行政區。

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王成機表示，為觀察整體租屋市場租金價格變動情形，本次特別新增公布全國及各縣市的租金平均數統計資料，經統計去年12月底全國平均租金為9016元，較同年3月9093元微幅下降0.8%，整體租屋市場租金價格變動呈現相對穩定；在各縣市中，以台北市平均租金1萬3054元最高，新北市1萬2923元次高。

王成機分析，台北、嘉義、雲林及金門等部分縣市租金變動較大，除了台北因為分租套雅房變動較大，其他縣市則是因為基期較低，少量調整即可顯著反映，但整體來看全國租金價格幾乎無波動。他強調，租金補貼政策對穩定租屋市場具有重要意義，截至去年底，補貼申請案件數已累計達98萬件，其中75萬件通過審核，主要集中於台北、新北及桃園地區，占總量4成，六都合計則占8成左右。

王成機也說，內政部未來將朝三大面向精進租金統計資訊，第一，將租屋型態包含整戶（層）、獨立套房、分租套房、分租雅房列為必填欄位；第二，於每年6月底及12月底定期公布統計資料；第三，在不動產資訊平台台新增條件式查詢功能。

與會的不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會副理事長蕭順智表示，全國各行政區租金變動有助於業者提供租客跟房東雙方，且也能了解當地市場變動跟參考，有助於加速標的物的媒合、穩定租屋市場租金變動。

兆基管理顧問股份有限公司董事長李建成說，身為從業15年的包租代管業者，內政部非常努力製作租金統計資料表，媒體說租金上漲，但根據資料，租金並沒有上漲，租金補貼與租金上漲一點關係都沒有。

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