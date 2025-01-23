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    台中罷藍委強強滾 民眾還索罷免花蓮王傅崐萁連署書

    台中民團發起罷免立委黃健豪「斷健行動」，持續在太原火車站蒐集提議連署書。（記者廖耀東攝）

    台中民團發起罷免立委黃健豪「斷健行動」，持續在太原火車站蒐集提議連署書。（記者廖耀東攝）

    2025/01/23 20:10

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市罷免藍委行動如火如荼，中西東南區國民黨立委羅廷瑋「敲羅行動」、北北屯立委黃健豪的「斷健行動」持續設攤連署，設向上市場旁蔘藥行的連署站吸引很多婆媽連署，住台北內湖回台中過年的王姓市民說，過完年回台北後就會連署罷免李彥秀。協助收件的綠營市議員說，有民眾打電話到服務處要求拿罷免花蓮立委傅崐萁、雲林立委丁學忠的連署書，她各印了30份。

    陪母親到向上市場買菜的王小姐，買完菜後還陪媽媽去向上市場連署站連署，她說，家住在內湖，春節過後就會去台北連署站連署罷免國民黨立委李彥秀。

    陳姓市民是特地跑到向上市場買菜，是西屯區選民，知道有連署罷免，特地跑來連署。志工說，連署者雖然不住西區，但連署站全台中市都可代為收件。

    設在向上市場旁的連署站志工說，最近參與罷免連署熱度一直不減，上午及下午都可維持100到200件左右，連署民眾多半是買菜同時連署，壯年族居多。

    另外，「斷健行動」在太原火車站設連署站，連署熱潮依然不減。

    台中市西區向上市場旁罷免連署站，吸引婆媽們連署。（記者蘇金鳳攝）

    台中市西區向上市場旁罷免連署站，吸引婆媽們連署。（記者蘇金鳳攝）

    台中市民在太原火車站連署罷免立委黃健豪。（記者廖耀東攝）

    台中市民在太原火車站連署罷免立委黃健豪。（記者廖耀東攝）

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