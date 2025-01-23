退將高安國投共內應顛覆台灣 陸委會：85％國安案件是退役軍警

統派立場鮮明的陸軍退役中將高安國涉違反國安法發展組織罪，已被移送高檢署偵辦羈押禁見。（取自高安國臉書）

2025/01/23 19:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕退役陸軍中將高安國等人遭中共吸收，涉為其發展組織，密謀於中共攻台時成為內應力量，計畫攻擊官署、殺害政要及軍警人員、破壞軍事據點。陸委會發言人梁文傑今天說，目前其實幾乎85％以上跟國安有關案件都是退役軍警，這個狀況確實值得憂心。

高檢署日前以違反「國安法」發展組織罪起訴高安國等6人。據調查，高安國在台灣成立內應武裝組織，吸收昔日軍中同僚、部屬，納入協力中共顛覆我國政府的「計畫」成員，並設立工作據點。

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檢方查出，高安國等不肖退役軍人，密謀在中國武力犯台時，相關力量可立即投入內應，這些「計畫」包括攻擊官署、殺害政要及軍警人員、破壞軍事據點等。

對此，梁文傑說，這個案子跟前一陣子復康聯盟黨的案子性質非常像，顯然這些都是有計劃、有組織性的。中共有計劃、有組織性的在培養這些勢力，檢調都非常的辛苦，偵辦這類與間諜、國安有關的案件是非常不容易，因為證據非常難取得，希望我們的司法體系，特別是法院能夠對類似國安案件高度重視。

梁文傑強調，目前其實幾乎85％以上跟國安有關案件都是退役軍警，這個狀況確實值得憂心。

高安國是已故警備總司令部綠島地區指揮部少將指揮官高篤倫之子，曾任花東防衛司令部司令官、第六軍團司令部副司令，官拜中將退伍。

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