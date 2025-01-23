藍白刪凍55億預算 農業部：未來遇天災協助農民重建將受影響

由國民黨、民眾黨主導的立法院大幅刪減農業部預算，農業部初估2025年經費遭刪20億元，遭凍35億元，其中國內差旅費被刪減，未來若遇颱風等天災，農改場人員到現場協助農民復耕等將會受影響。（資料照）

2025/01/23 18:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕藍白主導的立法院近日三讀今年度農業部預算，農業部今（23日）表示，初估今年度預算刪減約20億元，凍結約35億元，主要是媒宣費、國內外差旅費、業務費等，恐影響我國參與國際組織，另若遇颱風、寒害等天災，過去都到現場協助農民重建，現將受影響。

國民黨、民眾黨挾立委席次優勢，審查預算時大幅刪減農業部可運用的經費，包含宣導非洲豬瘟防疫、推廣台灣農漁畜產品等的媒宣費用大砍6成，要代表我國參加國際農業組織的國外差旅費也被砍6成，另要跟國際談判的漁撈捕獲配額等也被影響，農業部第一線農改場所人員到田間輔導、防檢人員宣導牧場生物安全防治等的國內差旅費也同樣大砍2成，另還有各種協助、輔導農漁民的業務費等也都遭刪除，農業部表示，本年度總預算初估刪減約20億、凍結約35億。

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農業部進一步指出，國外旅費遭刪減60%，將影響農業部同仁代表台灣參與國際會議，為台灣農漁產業發聲；台灣農產品推廣也需要國外旅費支應，現階段台灣鳳梨、芒果、香蕉、棗子、豬肉、水產品都漸漸走向國際，也需要持續來推廣，相關費用被刪減，推廣行銷勢必會受影響。

國內旅費也被立院刪減，農業部指出，農業部農改場的人員通常在颱風天、寒害等天災發生後，都會到第一線勘災，協助農民災後重建，也都需要這筆經費作為支應，遭到刪減將會間接影響同仁作業。

國民黨、民眾黨審查農業部預算時，出身農業縣雲林縣的國民黨立委張嘉郡與新竹縣國民黨立委林思銘一度提案將農業部用來支付水電、通訊、租金等業務行政費刪減到僅剩1元，欲讓農業部直接關門，在外界擔憂衝擊老農津貼等農民福利申領後，張嘉郡才撤案，但卻又頻指該費用是農業部的小金庫，農業部指出，張嘉郡當時提案刪除的是農業部及農糧署的基本行政工作維持費項下的業務費，這是維持行政機關正常運作的命脈錢，包含水電、通訊、租金、約用人員薪資等費用，為行政機關正常運作的經費，絕非張嘉郡所謂的小金庫。

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