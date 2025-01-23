監察院業務費遭藍白大砍 政治獻金、財產申報恐倒退成「人工紙本」作業

立法院院會三讀通過今年度中央政府總預算案，監察院業務費遭藍白立委聯手大幅刪減96%，嚴重衝擊監院運作。（記者林哲遠攝）

2025/01/23 18:39

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院院會三讀通過今年度中央政府總預算案，監察院業務費遭藍白立委聯手大幅刪減96%，嚴重衝擊監院運作。監察院今日列舉數10項因預算遭刪後產生的立即影響，其中最嚴重的莫過於，政治獻金與財產申報等多個系統平台維護問題，未來恐要回復成「人工作業」，影響公務員及立委申報方便性，以及民眾與媒體監督的權益。

監院指出，近幾日監察院檢視114年度預算審查結果及因應作法，不合理的預算刪減，直接導致具體的嚴重影響包含人員、運作等多個面向。在人員部分將有三項影響，一、監院約用人員、駐點工程師可能面臨一夕失業的狀況；二、無法補助監察院志工的交通、誤餐費；三、無法補助監院公務人員「員工健檢」。

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在業務運作方面，監院說明，陽光四法系統維護停擺，申報、查詢將回復人工作業，有部分立委稱財產申報業務一塊錢都未被刪除，財產申報業務不受影響，但本院業務費遭大幅刪減，系統維護近乎停擺，有關陽光四法的平台系統，如政治獻金不得捐贈者資料整合平台、政治獻金會計報告書公開查閱平台、公職人員財產申報查核平台、公職人員財產管理系統及公職人員利益衝突迴避資料通報暨案件管理等系統之資安、維護、因應法令修改需要之擴充作業等案，皆難以為繼，嚴重影響陽光法令業務順利進行。

監院補充，目前財產申報授權介接已達95%，網路申報比率達97%，多數可採線上作業便利完成，系統維護停擺，財產申報甚至將倒退回到紙本作業，往後公職人員（含立委）申報財產，需自行逐一蒐集財產資料，監察院無法提供介接資料服務。

此外，監院提及，由於政治獻金會計報告書線上申報、線上查詢系統停擺，申報人無法得知誰為不得捐贈者等相關資訊，全數皆倒退到紙本申報及查詢，對申報者影響甚鉅，又民眾無法進行線上查閱，更影響民眾知的權利。

在旅差費部分，監院表示，國內公差旅費、公務車油料費、車資等均遭刪除，影響監察職權業務執行，監察院行使調查權，得因案情需要，進行履勘與案情有關係處所；另，亦須於每年度完成中央及地方巡察業務兩次，實地瞭解政府施政作為、地方民情並受理民眾陳情，但礙於預算刪減恐縮減為一次。

監院強調，因公差旅費、公務車油料費、車資遭刪，相關業務幾乎無法進行，且地方巡察時，可受理當地民眾陳情，於偏遠地區民眾無須交通往返或對線上作業不熟悉之民眾，可當面與監察委員陳情，以維民眾陳情權益，未來民眾陳情可能需親自跑一趟台北，監院也正在規劃以視訊方式提供民眾陳情。

就國際交流上，監院表示，在多方努力積極爭取下，本院將於今年主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會」，該預算刪除，將導致監察院無法善盡組織會員義務；也致使我國無法參與經多年爭取方於今年成為正式會員的伊比利美洲監察使聯盟年會（FIO）、亞洲人權論壇（APF）。

監院也說，國家人權業務預算遭大幅刪減，已嚴重干預國家人權機構財政獨立性及職權穩定性原則，明顯違反巴黎原則有關國家人權機構組成與獨立性保障範疇，無法撰提兩公約、CRPD、CEDAW 國家報告獨立評估意見，也無法徵詢專家學者意見，對於不利處境之群體更無法實地調查履勘，法定人權業務停擺，嚴重傷害人權運作，更使國際疑慮台灣發展人權之意志。

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