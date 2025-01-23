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    租金補貼遭藍白凍結逾41億 國土署：若未解凍預算估11月用罄

    國土署主秘朱慶倫今（23）日表示，內政部目前每天受理約近2000件租金補貼申請，若相關預算屆時未解凍，初估預算大約在今年11月份用完，他們會以爭取預算解凍為首要目標。（記者李文馨攝）

    國土署主秘朱慶倫今（23）日表示，內政部目前每天受理約近2000件租金補貼申請，若相關預算屆時未解凍，初估預算大約在今年11月份用完，他們會以爭取預算解凍為首要目標。（記者李文馨攝）

    2025/01/23 18:22

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會21日三讀通過114年度中央政府總預算案，其中國土管理署的「國土管理業務」預算遭凍結41.47億。對此，國土署主秘朱慶倫今（23）日表示，內政部目前每天受理約近2000件租金補貼申請，若相關預算屆時未解凍，初估預算大約在今年11月份用完，他們會以爭取預算解凍為首要目標。

    內政部主秘黃駿逸今在記者會後受訪表示，內政部今年度編列1705億元預算，根據統計，內政部將會被刪除30億元，其中「通刪」影響巨大，內政部主管的救災、治安、入出國移民業務，在國外旅費跟出國訓練被刪減15%不得流用，若旅費和訓練費被刪，教官將沒辦法通過合格考試，對空勤救災有巨大影響，另外警政、消防的國外訓練也是如此。

    黃駿逸指出，國內旅費部分，空勤總隊駐地共有台北、台中、高雄、花蓮、台東5處，除台東自行維護外，其他駐地須要人定期維修，若被刪除不能流用，對同仁飛安將造成重大影響。此外，本部預算遭刪減也影響替代役備役召集訓練等，另外在汐止的白匏湖生態休閒園區的社宅興建計畫經費全數被刪減，也將影響社宅推動。

    在租金補貼部分，朱慶倫表示，目前租金補貼計畫戶數為75萬戶，內政部採隨到隨辦，一天受理近2000件，在計畫戶數範圍內也許可以全部滿足，但因為每天申請數都不同，若相關預算沒有解凍，到時可能沒辦法再補助；他說，目前國土署推估，可能到11月的時候，基金、補助預算就會用完，但還是要看實際情形，他們會爭取預算的解凍。

    朱慶倫也說，除了該預算被凍結以外，因為「財政收支劃分法」對預算影響很大，預算至今由中央全額負擔，他們也在評估，未來由中央跟地方依財力分級共同負擔，但這也是一個變數。

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