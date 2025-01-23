陸委會業務費遭砍40％ 梁文傑：養公務員卻不讓他做事

陸委會業務費預算遭藍白立委聯手大砍，陸委會發言人梁文傑今天說，讓公務員來上班，卻不給公務員業務費，這絕對不是好事，等於養了公務員，但是不讓他做事。 （記者陳鈺馥攝）

2025/01/23 18:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中央政府總預算案近日三讀通過，藍白聯手大砍陸委會預算1億3000萬元，創下近年之最。陸委會發言人梁文傑今日強調，陸委會業務費被刪了40%，赴中港澳24小時緊急服務專線電話，未來要縮減時間。讓公務員來上班，卻不給公務員業務費，這絕對不是好事，等於養了公務員，但是不讓他做事。

立法院國民黨團原提案將陸委會2億8556萬元業務費刪減到1元，陸委會日前多次示警，這將導致駐香港、澳門辦事處關門。

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本月20日表決前，國民黨急踩煞車不刪減至剩下1元，改成排除「港澳聯繫服務之推動與執行」後減列30%、凍結20%，凍結部分待3個月內向立法院內政委員會提出專案報告，經同意後才能動支。

另外，陸委會副主委沈有忠日前談及「離島統戰」，直指中共意圖在金門打造有實無名的「一國兩制」樣板，立法院國民黨團遂將陸委會正副首長特別費全砍。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，首長特別費被全部刪掉，這是最不重要的。對公務機關而言，最重要的是業務費，陸委會業務費編列2億8000萬元左右，這個本來就已經不多，目前刪減8831萬元，如果再加上在立法院內政委員會被刪的3200萬元，等於業務費被刪了40%。

梁文傑指出，陸委會過去常常做經濟情勢、中共政情研析，以及座談會、研討會、民意調查，將會大幅刪減。陸委會對在中國的台商子女學校有補助一些課程讓台商子女的寒暑假回台，未來將會很困難。兩岸青年學生交流方面，陸委會有固定的兩岸法律學生和大傳系交流，例如大傳系和新聞系的研習，未來學生交流會停止。

梁文傑提及，陸委會長期宣傳國人赴中港澳要登錄緊急救助系統，未來這筆宣傳費會停止，24小時緊急服務專線電話，未來要縮減時間。而且赴中國旅費被刪減80%，台灣有駐香港辦事處，須派人過去考察業務或讓雇員來台受訓，這些都在大陸旅費預算中，這部分未來維持相當困難。

梁文傑進一步說，該會還有一項業務是對中國海外民主人士的支持，這部分將大幅所減。陸委會的宣導費刪減60%，未來在宣傳反制中共對台滲透，提醒國人注意赴中港澳安全等問題，宣傳能量大幅縮減。

在海基會部分，梁文傑指出，陸委會共補助海基會2億5千萬元，遭刪7000萬元，海基會可能要考慮人力精簡方案，人力精簡之後，將影響海基會從事文書驗證的效能。

梁文傑說，有個與民眾較攸關的是，長年以來，在中國的台商或台幹等，若需要小三通回台就醫後送機制，人先送到廈門，再由小三通後送回台，這個費用過去都是海基會先支出，一年大概有20、30件，可能未來沒有辦法這樣處理。

梁文傑強調，公務機關不是只發人事費用，讓公務員來上班，卻不給公務員業務費用，這絕對不是好事，等於養了公務員，但是不讓他做事。

梁文傑說，陸委會長期以來面對中共台辦系統，中共對台統戰滲透的經費幾乎沒有上限，陸委會這麼少經費還被大幅刪減，未來確實運作非常困難。

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