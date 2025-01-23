吳春城註冊「壯世代」又推立法！鄭運鵬暗酸：發明人真偉大

民進黨前立委鄭運鵬。（資料照）

2025/01/23 20:27

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白近期狂砍中央政府的總預算，但民眾黨立委吳春城被爆出，所創立的「壯世代協會」曾拿到許多標案，遭質疑違反利益迴避、圖利。對此，民進黨前立委鄭運鵬在臉書暗酸，「如果能夠創造一個名詞就被政府採用，發明人一定非常偉大。」

吳春城推動的《壯世代促進法》，三黨日前無異議三讀通過。他在審查總預算時，對國發會、體育署、故宮提出上千萬預算凍結案，要求把「銀髮族」用詞更名為「壯世代」。綠委吳沛憶更點出，吳春城的「壯世代協會」，曾在地方和中央政府間，拿到非常多的標案，還爆料吳春城已將「壯世代」註冊商標。

請繼續往下閱讀...

鄭運鵬今（23）日於臉書粉專表示，過去自己時常接獲混凝土、水力發電等，各種優秀台灣發明人的陳情，「他們都抱著技術和熱忱，用自己的資金去研究，期待有一天能夠從台灣的實際使用經驗，到全世界證明台灣的研發實力。」

鄭運鵬指出，這些陳情的共同點就是「政府的採購都不願意給他們機會」。鄭運鵬坦言，自己很能體諒他們的不平，但也請他們要理解政府必須避免採購後，被特定規格綁死的考量，也就是政府不能被特定廠商綁死，而付出高額維護代價。還喊話，這就叫「綁規格標」！

最後，鄭運鵬也直言，自己看過很多花了千萬元來研發，但無法被政府採用的專利發明，更開酸「如果能夠創造一個名詞就被政府採用，發明人一定非常偉大。」

鄭運鵬臉書文章並未點名吳春城、壯世代，但他在留言處寫，「我因為職務需要創造過很多slogan，從廣告、新聞到學術論文都被大量引用，但是我從來沒有收到過一塊錢授權費。」這剛好「呼應」吳春城今回覆「壯世代」風波的說法——申請「壯世代」商標是職志 一毛專利費都沒收。網友也紛紛留言或tag壯世代。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法