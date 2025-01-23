許智傑全國大罷免連署首站1/24設立 民眾搶先參與連署罷免

民進黨立委許智傑明天將設立全國第一個大罷免連署站。（記者陳文嬋攝）

2025/01/23 18:07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨立委許智傑明天將搶先設立全國第一個大罷免連署站，羅姓民眾不滿國民黨立法院表現，今獲悉消息提前參與連署罷免，許智傑號召人民團結挺罷免，終止藍白國會亂象。

立委許智傑今響應民進黨立院黨團柯建銘呼籲黨公職為大罷免動起來，宣布明天將搶先於他的高雄市鳳山區立委服務處，設立全國第一個大罷免連署站，跑馬燈今已先亮出全國罷免連署站，打出「挺罷免！顧高雄！」。

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戶籍在南投、生活在高雄鳳山區的羅姓民眾今搶頭香，他稱早已不滿國民黨在立法院表現，今天於網路社群獲悉許智傑將設立罷免連署站，他剛好有空提前過來連署，率先連署罷免南投縣國民黨籍立委游顥。

許智傑表示，很多南漂旅居高雄的民眾遇到他時，都表達想要參與連署，還有許多高雄人無法罷免藍委，仍想擔任連署志工，他的服務處設立罷免連署站，提供民眾就近參與罷免行動的據點，一起貢獻微薄力量，拉下不適任的「傅崐萁們」。

許智傑指出，非常多高雄民眾對於藍白外地立委刪除高雄預算感到不滿，如住在高雄但戶籍在雙北的大學生，以及里長想要初二親友回高雄時，號召親友參與連署，又擔心被詐騙個資，由他設立罷免連署站，民眾比較安心，也可以減少舟車勞頓，一起為罷免盡一份心力。

許智傑呼籲全國人民團結一心，迎接大罷免時代，才能終止藍白國會亂象，未來新國會才能守護人民的預算，避免中國人來台使用健保。

民進黨立委許智傑明天將設立全國第一個大罷免連署站，羅姓民眾提前到服務處參與連署。（記者陳文嬋攝）

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