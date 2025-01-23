為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德宣示國家減碳新目標 2032年減32％、2035年減38％

    總統賴清德宣布，我國2032年、2035年的減碳新目標，分別為32%加減2%（30%至34%）、38%加減2%（36%至40%）。（擷取自總統府氣候變遷對策委員會直播）

    總統賴清德宣布，我國2032年、2035年的減碳新目標，分別為32%加減2%（30%至34%）、38%加減2%（36%至40%）。（擷取自總統府氣候變遷對策委員會直播）

    2025/01/23 17:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（23日）主持國家氣候變遷對策委員會第3次會議，並宣示國家減碳新目標草案，相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2個百分點、以及2035年減量38%加減2個百分點，盼接軌國際的減碳進程，為全球氣候治理貢獻心力。

    總統賴清德表示，美國加州野火肆虐、2024年是有紀錄以來最熱的一年，全球也有多起高溫、乾旱、強降雨、風暴等天災發生，提醒極端氣候變遷調適的緊迫性及必要性。氣候公約呼籲各國提出2035年「國家自訂貢獻（NDC3.0）」，加大、加快減碳步伐；近年的氣候大會COP主辦國也相繼提出新的減碳承諾，預計下月起會有更多國家跟進。

    賴清德指出，我們要問自己：台灣能不能在全球的減碳浪潮中，站穩腳步；甚至跟上國際社會的步伐？而我們的答案必須是肯定的。尤其台灣的半導體產業在世界扮演重要角色，在很多領域皆有不錯表現，國際社會看待台灣，已經不是過去的台灣，有必要更積極地善盡國際責任。

    據此，賴清德宣布，行政團隊在今天會議提出國家減碳新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2個百分點、以及2035年減量38%加減2個百分點。

    賴清德進一步說明，由行政院副院長鄭麗君帶領行政院永續會淨零小組，和各部會、專家學者密集開會討論，先是檢視優化各部會，「由下而上」提出的自主減碳行動計畫，減碳量仍有不足；於是，再「由上而下」提出六大部門減碳旗艦計畫，進一步增加減碳量。透過各部會「由下而上」的自主計畫，和行政院「由上而下」的宏觀角度，加總提出新的減碳目標。

    賴清德呼籲，為達到國家溫室氣體減量的目標，需要政府、企業、各級學校、民間力量的積極投入；行政院列管推動減碳旗艦計畫，透過科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適、綠領人才、以及社區驅動等六大創新支柱扮演加速器，驅動各方面生活轉型。

    賴也提到，氣候變遷的教育也非常重要，必須從國家的層級，才能替整個社會建立、並提供積極淨零與調適的共識基礎，請環境部與教育部依據「氣候變遷因應法」，積極規劃、全面推動以永續發展為導向的氣候變遷教育。

    賴清德強調，邁向淨零轉型是台灣與全球的「共同目標」，也是為了下個世代及永續台灣所要擔負的「共同責任」，一定要結合各行各業及全體國人「共同行動」；盼各級政府都要和各界團體、組織建立合作，從學校、社區、社群、傳媒等多元管道，進行廣泛且分眾的科普教育推廣及理念宣傳，提升全民對氣候變遷與淨零轉型的認知與共識，進而引發行為的改變。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播