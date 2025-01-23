賴清德宣示國家減碳新目標 2032年減32％、2035年減38％

總統賴清德宣布，我國2032年、2035年的減碳新目標，分別為32%加減2%（30%至34%）、38%加減2%（36%至40%）。（擷取自總統府氣候變遷對策委員會直播）

2025/01/23 17:43

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德今（23日）主持國家氣候變遷對策委員會第3次會議，並宣示國家減碳新目標草案，相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2個百分點、以及2035年減量38%加減2個百分點，盼接軌國際的減碳進程，為全球氣候治理貢獻心力。

總統賴清德表示，美國加州野火肆虐、2024年是有紀錄以來最熱的一年，全球也有多起高溫、乾旱、強降雨、風暴等天災發生，提醒極端氣候變遷調適的緊迫性及必要性。氣候公約呼籲各國提出2035年「國家自訂貢獻（NDC3.0）」，加大、加快減碳步伐；近年的氣候大會COP主辦國也相繼提出新的減碳承諾，預計下月起會有更多國家跟進。

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賴清德指出，我們要問自己：台灣能不能在全球的減碳浪潮中，站穩腳步；甚至跟上國際社會的步伐？而我們的答案必須是肯定的。尤其台灣的半導體產業在世界扮演重要角色，在很多領域皆有不錯表現，國際社會看待台灣，已經不是過去的台灣，有必要更積極地善盡國際責任。

據此，賴清德宣布，行政團隊在今天會議提出國家減碳新目標的草案，分別是相較於2005年，台灣2032年減量32%加減2個百分點、以及2035年減量38%加減2個百分點。

賴清德進一步說明，由行政院副院長鄭麗君帶領行政院永續會淨零小組，和各部會、專家學者密集開會討論，先是檢視優化各部會，「由下而上」提出的自主減碳行動計畫，減碳量仍有不足；於是，再「由上而下」提出六大部門減碳旗艦計畫，進一步增加減碳量。透過各部會「由下而上」的自主計畫，和行政院「由上而下」的宏觀角度，加總提出新的減碳目標。

賴清德呼籲，為達到國家溫室氣體減量的目標，需要政府、企業、各級學校、民間力量的積極投入；行政院列管推動減碳旗艦計畫，透過科技創新、金融支持、排碳有價、法規調適、綠領人才、以及社區驅動等六大創新支柱扮演加速器，驅動各方面生活轉型。

賴也提到，氣候變遷的教育也非常重要，必須從國家的層級，才能替整個社會建立、並提供積極淨零與調適的共識基礎，請環境部與教育部依據「氣候變遷因應法」，積極規劃、全面推動以永續發展為導向的氣候變遷教育。

賴清德強調，邁向淨零轉型是台灣與全球的「共同目標」，也是為了下個世代及永續台灣所要擔負的「共同責任」，一定要結合各行各業及全體國人「共同行動」；盼各級政府都要和各界團體、組織建立合作，從學校、社區、社群、傳媒等多元管道，進行廣泛且分眾的科普教育推廣及理念宣傳，提升全民對氣候變遷與淨零轉型的認知與共識，進而引發行為的改變。

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