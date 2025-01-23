山城盃全國羽球錦標賽開打 鍾東錦宣布1億元蓋羽球場館

山城盃全國羽球錦標賽，展開為期四天的賽事。（記者張勳騰攝）

2025/01/23 17:36

〔記者張勳騰／苗栗報導〕2025年山城盃全國羽球錦標賽，今（23日）起在苗栗市巨蛋體育館開打，會中，苗栗縣長鍾東錦宣布好消息，指透過兩位立委協助下，向中央爭取到經費補助，將在竹南國中海口分校預定地，以1億元興建標準羽球館，並將持續建立羽球體育三級制，以培育更多羽球好手，為苗栗、為台灣爭光。

第2屆山城盃全國羽球錦標賽於23至26日在苗栗市巨蛋體育館登場，分國小組、國中組、高中組、社會組、壯年組以及全國扶輪團體組等組別，共1749場比賽，有來自各縣市的1300多選手參賽。

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鍾東錦、立委邱鎮軍、身兼羽球委員會主委的縣議員陳永賢、以及擔任本次山城盃親善大使的工策會總幹事陳怡樺等人，今天共同為全國錦標賽揭開序幕，一起揮動球拍開賽，為來自各地的選手們加油打氣。

鍾東錦表示，苗縣府團隊去年積極向教育部體育署爭取補助，在立委陳超明及邱鎮軍協助下，將以1億元經費在竹南國中海口分校預定地興建羽球館，同時也會持續建立羽球三級制，目前竹南國小、竹南國中、大同高中等校皆有發展羽球，希望培養優秀選手為台灣、苗栗爭光。

擔任羽球委員會主委的議員陳永賢指出，剛接任主委兩個月就要辦理這場全國賽事，今年擴大辦理，感謝各界踴躍贊助，盼藉由賽事讓全國好手切磋交流，未來將攜手各界持續努力，共同提升羽球運動水準。

山城盃全國羽球錦標賽，苗栗縣長鍾東錦（右3）、立委邱鎮軍（右5）主持開球儀式。（記者張勳騰攝）

山城盃全國羽球錦標賽，有來自全國1300多位選手參賽，競爭激烈。（記者張勳騰攝）

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