批柯文哲塑造遭迫害 鄭淑心：白營8立委向政府施壓才是干預司法

柯文哲昔日募款執行長鄭淑心PO影片批評民眾黨。（取自鄭淑心臉書影片）

2025/01/23 17:58

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城案、政治獻金假帳案被起訴並羈押，柯文哲的昔日募款執行長鄭淑心今表示，柯文哲自己一直塑造成司法迫害，還利用第三大黨的主席的身分，要他們的八席立委不斷的向政府單位施壓，這才是干預司法。

鄭淑心日前爆料，過去她曾幫柯文哲辦了不少募款餐會，會把募到的錢交給柯妻陳佩琪，且她有朋友捐錢給柯到現在都沒拿到收據，被陳佩琪不滿提告。而民眾黨號召支持者於本月11日司法節「釘孤支」遊行，鄭淑心批評，111司法節黃國昌帶著紅、藍、白踐踏司法，黃國昌一直罵民進黨威權復辟，看到他在講釘孤枝，不是一對一嗎？後來終於了解，原來他釘孤枝，是把總統賴清德的照片放在背板，他跟賴清德的背板釘孤枝。

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鄭淑心指出，他們這一群有統促黨、我們看的紅藍白，站上舞台一直講司法不公，但其實沒有檢察官跑出來說，一定要把柯文哲辦出來，我們只看到柯文哲、民眾黨一直在罵司法單位，從檢察官罵到法院，但回想當初前總統陳水扁的司法不公，是特偵組的檢察官站一排說，一定要把扁案辦出來，這個特偵組的檢察官裡面有一個越方如，現在站在威京集團主席沈慶京旁邊，當他的辯護律師。

鄭淑心表示，黃國昌現在還是司法委員會的委員，他可以這樣帶著群眾衝到地檢署、給檢察官施壓，這才是操縱司法吧？還講說他要帶著群眾去總統官邸，他以為他是誰？

鄭淑心質疑，柯文哲一直塑造成司法迫害，且他利用他第三大黨的主席的身分，要他們的八席立委不斷的向政府單位施壓，這才是干預司法，八席立委站在地檢署，對這些檢察官造成多大的壓力，也擔心預算被砍，也怕影響到他們未來的升遷之路，現在他們現在還配合，國民黨全面性的砍所有各部會預算。

鄭淑心認為，當藍白站到釘孤枝舞台時，讓國民黨的區域立委吃了定心丸，他們就以為他們在藍白合的情況之下不會被罷免，事實上他們是吃了搖頭丸，亂砍預算、隨便修法，不是只是毀憲亂政，他們現在已影響到國家運作，影響到文化產業、民生必須，我們必須要嚴正的面對這個問題。

鄭淑心強調，大家希望她能夠認真、負責的面對曾支持柯文哲的錯誤，別輕言以死謝罪，她希望能把當時支持白色力量導正過來，要跟民眾在一起「葬送」紅色供應鏈，「我這個『路人甲』跟大家一起反共復國，救台灣」。

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