八炯、閩南狼直搗花蓮縣府拍MV 花蓮人開心：捕獲野生八炯

網紅八炯、閩南狼今天下午跑到花蓮縣府前面拍MV取景，還拿出晚上要送的反共春聯，當場也被許多花蓮人目擊，還拍照上傳「捕獲野生反共網紅」。（取自八炯Thread）

2025/01/23 17:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「花蓮拔傅」行動罷免立委傅崐萁第一階段連署已到1970份門檻，仍要把握旅外鄉親返鄉機會，明天起連續3天在花蓮車站啟動返鄉連署行動，出身花蓮的網紅八炯今晚也與反共網紅閩南狼在花蓮市區發「正藍軍反共春聯」，特地先到花蓮縣政府前取景拍MV，被洽公民眾目擊「捕獲野生八炯」！

花蓮罷免傅崐萁發起人網紅八炯，今天中午與一起拍反共記錄片的閩南狼搭火車到花蓮，預計晚上7點在花蓮市舊鐵道商圈發反共春聯，下午則在花蓮四處取景、拍攝反共歌曲MV，下午4點多還手持「剿匪滅共、蛇我其誰」、「反共復國、蛇轉乾坤」春聯，跑到花蓮縣政府前拍照，到此一遊。

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八炯稍早在Thread上貼文說，自己在縣府前「散步」，沒想到有很多到縣府洽公的花蓮人，主動跟他打招呼、比讚，之後才進去府內辦事，直說「這樣傅崐萁會不會太尷尬」。有花蓮人在網上Po文，「捕獲野生反共八炯，讚讚！」網友笑說，「是不是很多公務員都想參加連署」、「歡迎花蓮人一起拒絕支傅寶」、「感謝你們守護台灣」。

花蓮拔傅行動主導團隊「微光花蓮」的志工W說，今晚7點在花蓮市舊鐵道商圈徒步區，舉辦連署傅崐萁快閃散步，網紅八炯、閩南狼都會出席，現場會發送由罷免王鴻薇團隊製作的反共春聯，歡迎大家一起來讚聲。

「請過年回花蓮的遊子，一定要記得攜帶身分證、印章」！微光花蓮團隊指出，農曆春節9天假期後天展開，把握住花蓮縣旅外的北漂、南漂遊子也要回鄉團聚的機會，明天晚上起花蓮車站也會湧現返鄉人潮，花蓮拔傅行動團隊也沒閒著，預計連續3天在花蓮火車站前站、後站廣場，舉辦「接火車」現場連署，時間為明天（24日）晚上7點到9點，以及週末25日、26日的中午12點到晚上8點半。

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