165反詐預算也被刪凍 卓榮泰曝理由竟與語言有關

行政院長卓榮泰視察「165反詐騙諮詢專線」。（記者朱沛雄攝）

2025/01/23 17:29

〔記者王冠仁／台北報導〕刑事局今天下午在保一總隊內的「165反詐騙諮詢專線」中心舉辦記者會，公布去年度打詐成果，以及今年在打詐重要工作，行政院長卓榮泰前往視察並致贈加菜金。卓榮泰提到，近來立法院刪除各部會預算，沒想到連165反詐預算也被刪減4千萬、凍結8千萬，對打詐、識詐的推動相當不力。

卓榮泰說，最近相關預算在立法院裡遭刪減，連165反詐預算也被刪減4千萬、凍結8千萬。他找出當時提案單，有立委認為165打詐專線所接觸到的中高齡族群，其仰賴資訊方式是電視媒介與網路。政府為了提升網路宣傳、新增電視節目宣傳經費，編列了2億3491萬元經費。

請繼續往下閱讀...

不過，該預算最終被刪減4千萬、凍結8千萬元。其理由是，「本項預算是要利用更多網路廣告與詐騙集團相抗衡，而網路平台業者坐享其成，無須負任何責任」、「網中識詐宣傳短片都是以華語拍攝，不利台語、客語、原住民或其他語言使用者收視，造成宣傳效果大打折扣」，這就是刪減的理由。

卓榮泰提到，如果是比較負責任的說法，應該用這些錢去多做一些客語、台語，著名與甚至外語、印尼語、馬來語、泰語，這樣才對，但凍結了這個錢，甚至連現在手上的工作要做都產生困擾。

卓榮泰還說，一張提案單，都代表一樣被刪減的預算，這種提案單在立法院裡面堆積如山。這些經費可以用來辦理民眾識別詐騙與提升反詐意識的宣傳經費，如今被刪，理由只是影片語言不對。儘管遇到這麼多困難，同仁還是要努力的來推動政務，讓人民感到安心，讓國家能夠安全。

刑事局長周幼偉在今天的簡報中提到，去年共執行4波全國同步打擊詐欺行動專案，共查獲2430個集團、21722名犯嫌，查扣不法所得144億5302萬多元，並查獲詐騙集團中的高層次嫌犯408名，包含金主、地政士、律師、廣告商、系統商、水房首謀、金融業人員等。

此外，警方落實警示帳戶作業，共調閱11萬多戶的交易明細，找出潛在被害人43627人，阻詐2.4億元；防堵涉詐網域43483組、移除涉詐廣告135112則。

周幼偉還說，今年度打詐工作，將聚焦在把165打詐儀表板打造成全國最大防騙資料庫，目前已累積1.9萬則案例故事，可強化民眾防詐意識。165專線受理案件數去年共有55萬多則，且逐年提升，未來將導入AI科技，讓服務更加快速。警方中央與地方各單位，也會持續針對詐騙集團、重點幫派持續打擊。

行政院長卓榮泰視察「165反詐騙諮詢專線」，在致詞中慰勉反詐騙諮詢專線工作人員辛勞。（記者朱沛雄攝）

卓榮泰前往視察。（記者王冠仁攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法