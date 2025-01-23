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    嘉義大埔地震救助補助發放 卓榮泰：從寬、從速、從簡

    行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰。（記者廖振輝攝）

    2025/01/23 17:10

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今（23日）於行政院會聽取交通部及內政部0121嘉義大埔地震」報告後表示，請衛福部、金管會、勞動部等部會，主動協助民眾，秉持「從寬、從速、從簡」原則，處理救助補助事項的申請及發放作業，讓災民可以安心過年。

    卓揆指出，地震過後，部分地區的公路、水電發生中斷的災情，有賴各單位積極搶修，目前已全部恢復穩定。近期各地依然有發生餘震的可能，請各部會預劃春節緊急應變人力，以因應後續是否有餘震造成的突發性狀況。此外，針對地震造成道路、橋梁、學校等公共設施損害的災情，請各部會主動徵詢地方重建的需求，並儘速提報工程會專案審議，完成災後復建。

    卓揆請內政部比照花蓮0403地震經驗，啟動災後搶救及補助作業，內政部國土署也成立「私有建築物耐震弱層補強」專案辦公室，主動提供民眾相關諮詢及補助申請等服務；同時也請衛福部、金管會、勞動部等部會，主動協助民眾，秉持「從寬、從速、從簡」原則，處理救助補助事項的申請及發放作業，讓災民可以安心過年。

    卓揆請交通部氣象署持續監測地震活動，積極精進各種觀測網與相關資訊設備，強化防災教育，並宣傳發展多元警報。此外，針對新增提前預警的門檻定義部分，也請氣象署運用新科技的協助，詳細規劃予以執行，協助民眾在面臨地震時，可以正確有效的方式保護自身安全。

    卓揆強調，春節將至，一定要讓屋舍受損的市民有妥適的安排，可以過一個溫暖不孤單的年，請台南市府協力安排，讓市民好好過年。

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