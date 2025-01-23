批吳春城「壯世代」未利益迴避 黃光芹：民眾黨應以高標準處理

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/01/23 18:32

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城上任後，積極推動《壯世代促進法》，但近日他被揭露創立的「壯世代協會」過去幾年拿到許多政府標案，且協會相關職缺由家人負責，引發各界質疑圖利。對此，媒體人黃光芹直言，民眾黨應以「高標準」來處理吳春城未利益迴避，否則日後監督政府及其他政治人物，將失去正當性。

民進黨立委吳沛憶、時代力量黨主席王婉諭陸續揭露，吳春城創立「壯世代協會」後，將「壯世代」拿去註冊商標佔有所有權，同時在立院強推《壯世代政策與產業發展促進法》三讀通過，更要求所有部會跟進「壯世代政策」，像是將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」；不僅如此，吳春城在預算審議過程中，因故宮、國發會等單位並未使用「壯世代」一詞，而在立法院提案凍結多項預算。

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相關事蹟被踢爆後，吳春城遭各界質疑違反利益迴避原則，不少政治與公眾人物發聲要求民眾黨正面處理。另據網友討論，吳春城若因此事被民眾黨開除，民眾黨不分區第10名洪毓祥有機會遞補，他是停職中的新竹市長高虹安前直屬主管，曾放行高虹安占用公費去美國讀博士，之後被發現長期兼差，才遭資策會罷黜副院長職務。

黃光芹今（23）日下午在臉書發文指出，建議民眾黨應火速以高標處理吳春城涉及的「利益衝突問題」，法律是最低的道德標準，「否則日後任何人再監督政府及其他政治人物，將失去正當性。」另外，她也還在貼文中列出5點理由，直指吳春城的確有「無可迴避」的利益衝突問題︰

第一，《公職人員利益迴避法》，同時規範民代及其關係人（配偶/子女）。

第二，吳委員雖聲稱在擔任立委前，已出清公司持股，但相關企業仍有夫人或子女掛名。

第三，相關企業與協會均登記在同一個地址，其中申請「壯世代」專利的「五六七玖社會企業有限公司」，就是其中之一。

第四，與他本人直接相關的「壯世代協會」，2025年仍持續有政府（嘉義）標案，協會卻在爭議發生之後，才宣布理事長改選。

第五，由涉及利益衝突的立委，去主導一個預算金額高達1200億元的法案，的確存在爭議。

媒體人黃光芹直言，民眾黨應以「高標準」來處理吳春城未利益迴避的情況，否則日後監督政府及其他政治人物，將失去正當性。（圖擷取自黃光芹臉書）

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