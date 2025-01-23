共體時艱！總統府業務費遭凍結70％ 12位氣候委員放棄出席費

總統賴清德宣布，我國2032年、2035年的減碳新目標。（擷取自總統府氣候變遷對策委員會直播）

2025/01/23 16:50

〔記者陳嘉怡／台北報導〕總統府今（23日）下午召開國家氣候變遷對策委員會，由總統賴清德宣布我國2035年減碳目標上看40%。由於總統府今年度業務費預算遭立法院凍結70%，會前台灣環境保護聯盟創會會長施信民等12位民間委員共同連署，自願放棄參與該委員會的出席費用「共體時艱」。

總統賴清德今在國家氣候變遷對策委員會會議上宣布，我國2032年、2035年的減碳新目標，分別為32%加減2%（30%至34%）、38%加減2%（36%至40%）。

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氣候變遷對策委員會執行秘書、環境部長彭啓明表示，施信民委員在會前提出臨時提案，因應總統府今年度預算經立法院三讀通過，業務費遭凍結70%，待執行30%之後才可以動支，此審議結果恐將影響氣候變遷對策委員會的後續進行，因此12位民間委員連署，放棄參與委員會的出席費用，相助委員會能夠持續運作，以利此委員會能夠讓台灣的氣候變遷因應與永續發展做出貢獻。

氣候委員會委員、台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，只要總統有決心落實氣候變遷和永續發展，委員們同樣也有這樣的熱忱，願意共體時艱，「不在乎有沒有相關費用，重要的是要把事情做好。」

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