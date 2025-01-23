大埔強震楠西、玉井受災户慰問金 南市府拚明天前發放

大埔強震台南楠西、玉井區傳出災情，市議員周奕齊希望市府年前發放慰問金，讓災民安心過年。 （圖由南市府提供）

2025/01/23 16:45

〔記者蔡文居／台南報導〕嘉義縣大埔鄉21日強震，台南楠西、玉井區傳出災情，市府將發放地震受傷及受災户慰問金。議員周奕齊也是受災戶，他今天肯定市府團隊動員能力，並盼市府在年前發放慰問金，讓災民安心過年，早日恢復正常生活。

南市社會局表示，慰問金的發放作業，目前正全力趕辦中，由於明天是銀行上班的最後一天，之後就放春節年假，因此會趕在明天之前，發放受災户慰問金，讓大家安心過年。

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嘉義縣大埔鄉21日凌晨發生規模6.4地震，台南市楠西、玉井區多處傳出災情，南市府宣布啟動「台南市政府重大災害賑災捐款專戶」發放「地震受傷慰問金」及「受災户慰問金」給受災戶。

周奕齊表示，市府補助辦法已出爐，他要幫災民提出部分補助建議，部分建物雖未被貼單，但明顯可見樓梯錯位、牆壁龜裂，建議市府視狀況補助，每戶最高補助100萬元。這次也有許多房屋的水管、水塔毀損，他建議市府補助1到3萬元，至於租屋災民或建物遭貼單的災民的財損，建議採慰問金方式，每戶補貼2萬5000元到3萬元。

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