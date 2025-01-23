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    政院預算遭刪致無手語老師 聾人聯盟籲恢復預算落實平權

    行政院新聞傳播業務的相關預算遭立法院全數刪除，致無法聘請手語翻譯員，聾人聯盟呼籲立委重視聾人族群資訊平權的需求，恢復相關服務預算編列，實現資訊平權。（圖取自台灣聾人聯盟臉書）

    行政院新聞傳播業務的相關預算遭立法院全數刪除，致無法聘請手語翻譯員，聾人聯盟呼籲立委重視聾人族群資訊平權的需求，恢復相關服務預算編列，實現資訊平權。（圖取自台灣聾人聯盟臉書）

    2025/01/23 16:35

    〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院三讀114年度中央政府預算，刪除2千多億元，比例6.6％創史高，行政院今（23日）再度召開記者會說明衝擊與影響，不料直播畫面不能提供手語翻譯服務，對此，台灣聾人聯盟緊急呼籲，希望立法委員重視聾人資訊平權需求，恢復相關服務預算編列，實現資訊無障礙與平等。

    原本應該在去年底審議完成的114年中央政府總預算案，立法院因故延宕至今年1月21日才三讀通過，但大幅刪除2千多億元，占比6.6％創歷史新高，許多預算採統刪，且被刪的項目不得流用，意即無法挪用其他科目補上。

    其中，行政院新聞傳播業務的相關預算遭全數刪除，導致政院無法聘請手語翻譯員，政院今日召開記者會解釋預算案刪除影響時，直播畫面右下角原先會有的手語翻譯，竟然黑畫面，並打上「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」，引發相關團體關注。

    台灣聾人聯盟隨即在今下午發布聲明並強調，國家重大訊息的傳遞需要手語翻譯員的專業協助，才能確保聾人族群的知情權和資訊平權。然而，預算遭大幅刪減，不僅讓行政機關面臨極大困擾，也讓聾人群體無法即時掌握政策和公共訊息，對其基本權益造成嚴重影響。

    聯盟呼籲，期盼各位立委能秉持包容與公平的態度，重視聾人族群資訊平權的需求，恢復手語翻譯服務所需的預算編列，讓重要的資訊傳遞能兼顧每個人，實現真正的資訊無障礙與平等。

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