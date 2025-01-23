文化部預算遭大砍 李遠哽咽：台灣文化主體性漸要成功 被下毒手

行政院在記者會播影片，呈現部會首長今在院會說明總預算案遭砍影響，文化部長李遠（大螢幕前排中）哽咽表示，文化人不是要飯的。（記者廖振輝攝）

2025/01/23 16:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕中央政府總預算案遭大砍，文化部長李遠今天在行政院會哽咽表示，經過這麼多文化人努力、在台灣文化主體性漸要成功的關鍵時刻，卻被下了毒手。他強調，連在野黨都不知道在刪什麼錢，「刪的理由讓我覺得他們非常羞辱」，文化人不是要飯的，都是靠自己維生。

李院指出，文化部預算遭刪除的真正原因，是因台灣文化在國際被重視。他看到日本作家栖來光寫文章指出，這10年來見證台灣文化孕育、綻放，傳遞到日本與全世界，如今處境卻是很珍貴的蛋在眼前被捏碎的感覺，「對我來講它不只是一個蛋，它是一個胚胎」。

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李遠表示，媒體宣傳費遭刪減6000萬元，即將登場的大阪世博會所有對外宣傳停止，國內部分也影響文化幣宣傳等；在發展國際傳播的中央社、公視與台灣Plus都被大幅刪減，幾乎無法經營；而黑潮計畫被刪減4000萬元，這不是多出來預算，是盤整所有原來可以出國的中壯世代畫家、作家或翻譯文學作品，這些都能看到結果。

李遠強調，今年是表演藝術界的寒冬，他想說可以多編一點錢，結果表演藝術預算仍被刪減2000萬元，像台灣TOP團隊已經評審完畢，以往過年前就會公告讓他們拿第一筆錢，但現在還不敢公告；中正紀念堂被刪3000萬元，原因是希望儀隊再站在銅像旁邊。

李遠指出，預算不是不能刪減，是刪減態度與心態非常奇怪，連在野黨都不知道在刪什麼錢，「刪的理由讓我覺得，他們非常羞辱」，尤其文化人不是要飯的，都是靠自己維生，且文化部編的錢很有限，但全世界都把錢投在文化，因為文化能對全世界發聲，因此在野是希望不要繼續發聲、壓制文化發展，非常嚴重。

經濟部長郭智輝也說，經濟部本來要針對約聘人員、勞務承攬人員加薪到基本工資的1.1倍，但現在因預算被大幅削減；而經濟部遭統刪水電費，也會造成水電費只能用到9月或10月，可能影響全台水門的操作與維護；同時必須減少補助商圈業者，恐衝擊經濟發展。

外交部長林佳龍指出，台灣在全球有111個館處，立法院長韓國瑜此次率團順利出席美國總統川普就職典禮，獲朝野一致肯定，但預算遭刪減已開始影響到外交工作，外交部業務費遭凍結50%、宣傳費也遭刪減，就像被捂住嘴巴、綁手綁腳，外交尖兵在前線打仗，有人卻在後面放冷箭，令人不勝唏噓。

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