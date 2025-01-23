柯文哲稱不知報帳瑕疵 許富舜：他明確知道選舉綁意識形態能產生金流

民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師。（資料照）

2025/01/23 16:01

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自由開講》捐款背後的選舉效應：從柯文哲的2014經驗看意識形態與動員力

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉嫌政治獻金案遭到起訴，昔日學生許富舜醫師日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家，柯妻陳佩琪則提告，北檢並在昨天下午以告訴人身分傳喚陳佩琪及其律師出庭說明。許富舜今投書本報談2014年柯文哲捐款背後的選舉效應，並受訪表示，柯文哲本身應該知道，選舉及政治行為綁著意識形態能產生金流，尤其在2014年選舉完後競選團隊就一直討論，才有後續的研究證實！

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許富舜投書指出，2014柯文哲團隊的經驗顯示，候選人可通過強化意識形態訴求與利用社群媒體的影響力，迅速吸引全國選民的支持與捐款；另一方面，過度依賴意識形態動員可能導致議題討論的失衡，甚至加劇社會的對立。此外，當捐款成為選舉的重要政治動能來源時，如何監管這些捐款的透明度與合法性，將是台灣民主政治需要面對的重要課題。

針對相關爭議，柯文哲曾表示對總統大選的報帳瑕疵並不知情，柯的大帳房、眾望基金會董事長李文宗則在今出庭拒絕認罪。許富舜受訪時指出，柯文哲當然應該清楚，意識形態綁定選舉行為可帶來金流效益，這在2014年選舉後便已顯而易見，台灣的選舉有其特殊型態，捐款行為與意識形態間呈現高度正相關，柯文哲過去曾形容政治人物某種程度上類似藝人，透過選舉及意識形態的操作，不僅能催出選票，也能催出捐款。

許富舜進一步指出，透過意識形態的操作與金流綁定，特定政治人物可能產生類似明星偶像的效應，讓支持者對其展現近乎無條件的支持，這樣的情況會讓支持者忽視對政策透明度的檢視，例如即便偶像曝出醜聞或表現出現瑕疵，支持者的忠誠度依然可能維持不變。

對於2014年柯文哲選舉經驗的反思，許富舜強調，台灣的民主發展需要更高的透明度與更完善的金流監管，避免政治與選舉過度依賴意識形態操作，進而影響社會的和諧與政策討論的平衡。

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