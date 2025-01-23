王婉諭質疑吳春城為「壯世代」未利益迴避 家人仍掛名公司踩紅線

時代力量23日舉辦「詐騙風險感知」民調公布記者會，會前時代力量黨主席王婉諭接受聯訪，回應壯世代等議題。（記者張嘉明攝）

2025/01/23 15:48

〔記者李文馨／台北報導〕上任後積極推動「壯世代促進法」的民眾黨立委吳春城，近日遭到質疑利用「壯世代協會」圖利。對此，時代力量黨主席王婉諭今（23）日指出，吳春城過去為壯世代政策利益進行遊說，現在擔任立委凍結千萬元相關預算，「難道不需要進行利益迴避？」；她也說，即使他請辭壯世代協會理事長，其家人仍然在相關單位負責重要工作。

時代力量今天上午舉行「詐騙風險感知」民調公布記者會，王婉諭受訪表示，過去在擔任立委期間，吳春城就有前來拜會，雖然看到名為壯世代，但是不只有這個協會，還有其他相對應公司，早就把相關商標註冊下來。

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王婉諭指出，吳春城擔任立委以後，不論是推動壯世代法案，還是凍結數千萬元預算，包括國發會、體育署、故宮博物院等單位，大多都是要求把銀髮族的名稱改為壯世代，甚至編列相關預算來協助壯世代，即便他本人請辭壯世代協會理事長，然而其家人都還在相關單位負責重要工作。

王婉諭質疑，吳春城過去作為公關公司代表，不斷為特定團體的利益進行遊說，如今作為立委凍結相關預算，難道不需要先做到利益迴避，「這已經不是迴轉門，已經是直接把整個門拆下來。」

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