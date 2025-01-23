批吳春城惡質綁標 黃智賢：壯世代惡法須立刻廢掉

民眾黨立委吳春城。（資料照）

2025/01/23 16:48

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城近期因「壯世代協會」拿到許多政府標案，引發各界質疑圖利。名嘴黃智賢表示，這樣不公不義，無恥至極，荒謬無底線的事，必須立刻被制止，如果藍綠白都只會配合吳春城，那我們公民，必須站出來發起公投，廢掉壯世代惡法。

黃智賢在臉書PO文表示，吳春城把壯世代三個字註冊商標，佔有這三個字，又搞了壯世代產業促進法，這個法還已經三讀通過了，這是最惡質的綁標永世的佔有，先佔有壯世代三個字的所有權，開始利用質詢強推壯世代三字，逼迫所有政府法律跟跟公文書，甚至所有民間企業，每個人都要使用這三個字，來代表55歲以上的人。

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黃智賢指出，居然立刻搞「壯世代產業促進法」逼迫政府一切部會，一切政策，要配合壯世代，他擁有商標又是推廣者，有壯世代協會、有相關許多公司，所以政府跟人民，被迫要配合用壯世代三字，不用這三個字，預算就被凍結，要用這三字，可商標屬於吳春城家族，又為了不違反商標權，只能跟吳春城相關企業合作。

黃智賢續指，此事涉及的，絕對不只1200億台幣，而是世世代代，所有55歲以上的一切政策跟資源，包括醫療，長照，終身學習，金融，科技，是千萬兆元，是思想權，言論權，這樣不公不義，無恥至極，荒謬無底線的事的事，必須立刻被制止，吳春城的「壯世代產業促進法」必須立刻廢掉，不容吳春城綁架55歲以上所有人，控制強暴所有關於老齡人口政策。

黃智賢直言，如果藍綠白都只會配合吳春城，那我們公民，必須站出來發起公投，廢掉壯世代惡法。

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