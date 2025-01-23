國民黨團告發總預算假消息 卓榮泰：歡迎提告

行政院長卓榮泰表示，在野黨立委用過去6倍的刪減數，無差別刪減且集中特定部會與項目，部會當然會據理力爭。（記者廖振輝攝）

2025/01/23 15:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院大刪今年度中央政府總預算，各部會紛指多項業務無法推動，國民黨中央與黨團昨稱是民進黨政府放假消息，國民黨團今更赴台北市中正一分局告發多個部會違反社維法散布假訊息。行政院長卓榮泰今天在記者會表示，歡迎提告，讓行政院更有機會、更有力、更有時間充分說明。

卓揆指出，部會業務費被大量刪除是事實，相關水電費、油料費、設備費都受影響，「難道中央部會未來要給車不給油、開門不給水電、電腦軟體不給更新、辦公不給紙筆，行政院聯合服務中心甚至連開門都不能開門，難道不是造成國家推動重大影響？」

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卓揆強調，「那些去中正一分局告發的立委，知道自己做了什麼事情嗎？」他們在野黨立委用過去6倍的刪減數，無差別刪減且集中特定部會與項目，部會當然會據理力爭，歡迎在野黨提告，讓部會更有機會和時間充分說明，但一直把國家耗在困擾風險當中，就是因為國民黨、民眾黨提出此種刪減方式。

卓揆強調，行政院還是會回頭來看，如何讓國人受到最起碼的生活保障與補助。我們最不希望的是，讓弱勢朋友在年節之前感受到不安，最不願意看到的是，固守國家與國防安全的國軍弟兄裝備有所不及，外交人員在國外出了車禍、受了傷，回到國內來面臨就是國外旅費與業務費被刪，這叫讓公務員心中作何感想？

立法院大刪今年度中央政府總預算，各部會多項業務無法推動，國民黨中央與黨團昨稱是民進黨政府放假消息，國民黨團今更赴台北市中正一分局告發多個部會違反社維法。行政院長卓榮泰今天在記者會表示，歡迎提告，讓行政院更有機會、更有力、更有時間充分說明。（記者廖振輝攝）

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