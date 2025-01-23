批吳春城用「壯世代」到處騙錢 陳培瑜再爆：標案多卻印盜版周刊

民進黨立委陳培瑜今指控，吳春城深入各部會為其「壯世代」討錢、到處騙錢，甚至影印一本「商業周刊」給各立委辦公室爭取支持提案，是有盜版、侵權問題，羞辱文化產業工作。（圖由陳培瑜辦公室提供）

2025/01/23 15:43

〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨立委吳春城近期因「壯世代協會」拿到許多政府標案，引發各界質疑圖利。民進黨立委陳培瑜今（23日）翻出吳春城的預算提案及質詢內容，指控吳深入各部會為其「壯世代」討錢、到處騙錢，甚至影印1本「商業周刊」給各立委辦公室爭取支持提案，根本是有盜版、侵權問題，羞辱文化產業工作。

陳培瑜今在社群平台發布影片說明，吳春城認為國發會是「壯世代」的主管機關，提了非常多預算提案，其中有很多邏輯不通、甚至一模一樣的內容，難道吳春城辦公室不知道怎麼寫提案？這點非常荒謬。關於故宮博物院的預算提案中，吳堅持凍結3000萬元，理由僅是認為台灣邁入高齡社會，故宮相關文宣應採用「壯世代」的稱呼，「這都是有憑有據，不要再說我們造謠」。

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陳培瑜續指，吳春城也曾在立法院衛環委員會要求衛生福利部政務次長呂建德道歉，原因是呂提醒，相關法律提案對「壯世代」的55歲定義，恐難與國際接軌，盼吳能斟酌考慮；吳聞言後當場發飆，甚至要呂建德對國人致歉。

陳培瑜說，關於經濟部預算提案，吳春城要求經部提供產業輔導財稅、金融資金、以及活化土地建物等相關配套措施，這些都是錢，吳真的是深入各部會，都在為自己的「壯世代」要錢、討錢。

「最誇張的，你們羞辱文化人要羞辱到什麼程度呢？」陳培瑜披露，吳春城日前為了讓自己的提案版本通過，提供提案內容給每一個立委辦公室，卻一併影印1本有關壯世代專題的「商業周刊」，但「壯世代」那麼多標案，沒有錢買雜誌嗎？這樣影印有盜版、侵權的問題，羞辱文化產業工作，民眾黨和國民黨要不要站出來說明這是如何羞辱文化人？甚至是用「壯世代」到處騙錢、賺錢，她要對此提出嚴正的指控。

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