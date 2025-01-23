莒光園地新年勗勉 賴總統勉國軍：居安思危守護台灣民主

總統賴清德日前前往台東勗勉東部地區部隊，特別錄製「莒光園地」農曆新年勗勉影片。（總統府提供）

2025/01/23 15:22

〔記者陳昀／台北報導〕農曆春節將屆，「莒光園地」今播出賴清德總統農曆新年勗勉影片，感謝國軍的貢獻和付出，達成維護國家生存發展、保護全體國人生命財產安全及照顧2300萬人的生活三項使命；賴強調，台海和平是世界安全與繁榮的必要元素，我們要居安思危，共同守護台灣的民主和安全。

賴清德總統日前前往台東勗勉東部地區部隊，特別錄製「莒光園地」農曆新年勗勉影片；總統抵達後與官兵代表輕鬆話家常，逐一關心大家的家庭狀況、日常休閒娛樂，以及過年期間的留守任務等，並回應官兵提問。

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總統席間與正在養育新生兒的官兵分享「0-6歲國家一起養 2.0」政策，希望透過補助可以減輕年輕夫婦的負擔。也與官兵分享他在金門當兵的經驗，談及去年至金門參加「八二三戰役66週年」時，回到海印寺拍照，儘管自己變化很多，但是我們守護台澎金馬、捍衛中華民國台灣的決心從未改變，而且更加強大。

面對官兵詢問總統過年是否安排休假，總統回應，當總統基本上就是24小時待命。過年期間，他會走訪各地廟宇向民眾拜年，也會到國軍單位慰勞在崗位上辛苦待命的夥伴。另外，也有官兵提到，賴總統是首位在漢光演習前以「精神戰力專案教育」、為官兵加油打氣的總統。

賴清德說，他要感謝所有國軍弟兄姊妹的辛勞，他當總統有三項使命，第一是維護國家生存發展，堅持國家主權不容侵犯併吞；第二是保護全體國人生命財產安全，要靠實力確保和平，讓世世代代都能安身立命；第三是照顧2,300萬人生活，積極發展經濟，並讓成功的果實和全民共享。也因為有大家願意貢獻自我，加入國軍行列，讓守護國家安全的力量不斷強大，他的三項使命才得以達成。

賴清德強調，民主是台灣唯一、而且最重要的道路，我們要繼續往前走，絕不回頭。新的一年，變動的國際情勢對我們可能是嚴峻的挑戰，但台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，我們要居安思危，共同守護台灣的民主和安全。

賴總統也逐一致贈福袋，感謝國軍弟兄姐妹在過年期間堅守崗位，保護國家安全，讓國人安心過好年，守護我們熱愛的民主自由生活。最後，總統和空軍第七聯隊官兵代表一起向所有國軍弟兄姊妹齊聲賀年，「祝福大家六順和春、新年快樂」。

總統賴清德日前前往台東勗勉東部地區部隊，特別錄製「莒光園地」農曆新年勗勉影片。（總統府提供）

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