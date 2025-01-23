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    藍白大砍經濟部預算 周軒分析後果：傷害勞工就業一次就出局作法

    立法院院會21日凌晨挑燈夜戰表決「114年度中央政府總預算案」。（資料照）

    立法院院會21日凌晨挑燈夜戰表決「114年度中央政府總預算案」。（資料照）

    2025/01/23 16:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央政府總預算案今年遭大砍，藍白黨團聯手表決通過，刪減經濟部貼補台電1千億2萬元預算。對此政治工作者周軒分析經濟部被亂砍預算的後果，直言「在野黨這樣刪減經濟部預算，是傷害勞工就業、凍結服務，一次就出局的作法！」

    周軒在臉書PO文表示，在野黨這樣刪減經濟部預算，是傷害勞工就業、凍結服務，一次就出局的作法，通案刪減的業務費，光是經濟部必須減少約聘、勞務承攬人員上百人，對這些工作同仁所說約聘僱的同仁或者勞務承攬的清潔人，這個年太不好過。原本是要加薪到1.1倍，現在兩難，加薪了沒工作人數會更多，人力受影響是服務會受到很大影響，直接統刪水電費是直接關門的問題，水電費可以用到9月到10月沒有辦法運作，經濟部水利署操作3千個以上的水門維護，沒有電力會有操作、淹水跟風險的問題。

    周軒指出，台電公司被刪減一千億，台水公司也是被刪減，也許將來地方政府的班班有冷氣要請地方政府自己付費，很多人關心的電線電纜地下化，這些工程必須延宕跟取消，很多會減少天災的搶修速度，投資台灣窗口的專人服務，經濟部隊於商圈市場、連鎖加盟業的支持都被迫減少，整個國家競爭力將會受到衝擊。

    周軒續指，對產業、中小企業輔導，智慧化的升級，目前只能支應到今年7月，最後5個月會因為刪減跟凍結無法進行，要進行數位轉型的計畫，會從3千多間的企業會減少到1千間，協助節能的家數也只能打6折，水電廠址的訓練都會被打折，各項部長、次長的會議，因為差旅費被刪掉，只能減少參加。

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