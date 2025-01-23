吳春城推「壯世代」遭疑未利益迴避 公督盟籲推動「立委專職化」修法

上任後推動「壯世代促進法」的民眾黨立委吳春城，近日遭質疑直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長，且近兩年曾申請政府標案，甚至因部會未使用「狀世代」一詞，凍結多項預算提案，遭疑違反利益迴避原則。（資料照）

2025/01/23 15:15

〔記者李文馨／台北報導〕上任後推動「壯世代促進法」的民眾黨立委吳春城，近日遭質疑直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長，且近兩年曾申請政府標案，甚至因部會未使用「壯世代」一詞，凍結多項預算提案，遭疑違反利益迴避原則。對此，公督盟今（23日）透過聲明認為，朝野各黨應積極推動「立委專職化」修法，在相關修法完成之前，立委應有責任自主向台灣民眾公開立委利益衝突資訊。

公督盟指出，吳春城去年上任至今，積極凝聚跨黨共識，並完成「壯世代促進法」三讀，但近期卻被爆料，到去年底之前，都身兼壯世代教科文協會理事長，且該協會近兩年都曾申請嘉義市政府的標案，並註冊狀世代相關商標；此外，在預算審議過程，吳春城更因為故宮、國發會未使用「狀世代」一詞，在立法院提案凍結多項預算，遭質疑違反利益迴避原則。

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公督盟表示，事實上，這已不是第一次立委被質疑未落實利益迴避原則，現行「立法委員行為法」第11條僅規定，立委不得兼任公營事業機構之職務，卻可以從事企業董事，或基金會理監事，換言之，雖有規定立委不得兼任「公營」事業機構職務，但並沒有限制立委不能擔任「營利事業」和「非營利事業」職位。

公督盟認為，立委敘薪比照部長每月享有21萬2640元的薪資，且立委對政府的影響力遠大於一般公務員，但立院卻經常有立委被爆出在企業擔任門神，或試圖將手伸入主管機關或國營企業之情事。立委身為民意代表，不能愛權、愛錢，又愛名，在監督行政部門之前，就應該先刮乾淨自己的鬍子，呼籲立院於下個會期應儘速三讀通過「立委行為法」、「利益衝突迴避法」等相關立委專職化的修法。

公督盟提及，他們藉由立委評鑑，期待立委自律公開「（非）營利事業兼職狀況」、「公費出國考察費用」，以及「公費助理聘用資訊等，盼在完成立委利益迴避的相關修法前，立委有責任向選民自主公開「兼職相關資訊」，在10屆立法院，一度有超過80位跨黨派的立委願意自主揭露，但在第11屆立法院，國民黨、民眾黨卻選擇黑箱的回頭路，沒有任何一位立委願意自主公開利益衝突資訊。

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