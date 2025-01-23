蔡壁如發文拒絕親痛仇快 江和樹：阿伯面對司法時，你人在哪裡？

江和樹對於蔡壁如發文表示「拒絕親痛仇快」不以為然，還問「阿伯」面對司法時，你人在哪裡？（江和樹提供）

2025/01/23 15:03

〔記者陳建志／台中報導〕台灣民眾黨主席補選，將由黃國昌和蔡壁如對決，昨天進行黨員連署，黃國昌展現黨內高人氣，連署人數大幅領先蔡壁如，蔡壁如今天則發文，強調黨主席應具備「以團結為核心—拒絕親痛仇快」的特質，民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，讓別人看笑話才說不要「網內互打」，為何你在民眾黨這麼久了，支持度變這樣？還問「阿伯」面對司法時，你人在哪裡？

蔡壁如今天在臉書發文，認為新任的黨主席應具備有三大特質，其中一個特質是「以團結為核心—拒絕親痛仇快」，認為民眾黨最不需要的，就是「親痛仇快」的分裂與內耗。黨內的每一位從政同志，都是寶貴資產。作為領導者的責任就是要善用每一個人的專長，將他們放在最適合的位置，發揮最大的效能，協助民眾黨更多公職席次。

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對此，江和樹表示，居然說「親痛仇快」這句話，你故意要演戲給大家看，現在讓別人在看笑話，你才說不要「網內互打」，不要忘記了，你曾經說過要支持黃國昌，他既然願意挺身而出，黨內民意也是支持他的。

你看昨天下午4點50分時，碧如姐黨員連署只有298票，到今天也才350多票，碧如姐請你想一下，為何你在民眾黨這麼久了，支持度變這樣？台灣民眾黨並沒有系統票，為何國昌老師才來1年多，就受到大家的認同，那是因為在黨最辛苦的時候他願意站出來，「阿伯」面對司法時，誰第一時間在現場？誰第一時間在處理被罵的事情？也只有黃國昌啊！請問你人在哪裡？你人在哪裡？

江和樹表示，我們的黨員同志會支持黃國昌的原因就是這麼簡單，我們不像其他兩黨有派系，跟大老說一說就好了，今天支持我們的人，不代表明天會支持我，因為你違背民意就改變了，這就是台灣民眾黨存在的價值。

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