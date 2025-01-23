總預算遭砍逾往年6倍 卓榮泰預告提覆議：無法自殺式刪減

卓榮泰表示，立法院處理總預算案算法相當模糊不清，也兜不攏，但若按照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為新台幣2076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比例達6倍。（記者廖振輝攝）

2025/01/23 14:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕中央政府總預算案今年遭大砍，行政院長卓榮泰今天第四度親自召開記者會。卓揆強調，立法院處理總預算案算法模糊不清，也兜不攏，但若按照媒體報導，立法院所宣布的刪減數為2076億元，刪減率達6.6%，相比過去3年平均刪減291億元、刪減率1.1%，比例達6倍。他也也預告政院將依憲法提出覆議，「面對無差別的攻擊，我們沒有辦法自殺式的刪減」。

卓揆說，政府存在要讓國人生活更好、促進產業發展、鞏固主權，台灣去年經濟成長率4.27%為歷年次高，而歲入增加，歲出也要增加，提高對國人服務量能、國防增強能力。

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卓揆舉例，以台北市今年歲出預算增加5.98%、新北市增加4.7%、台中增7.67%、桃園增9.02%、台南高雄也都有增加，新竹市都增5.67%，這都是市民所需，地方政府增預算服務地方，沒有人說是錯的，但遺憾的是，在野黨立委卻要求中央政府總預算不能增加。

卓揆說明，今年新增預算2806億元，是用於公共建設、國防經費、健保財務協助方案、健康台灣深耕措施、社宅、科技發展計劃、一般性補助款、國民年金等，他已4度說明，但在野黨卻不願理會。

對於在野黨稱有些經費可以流用，卓揆解釋，很多項目是規定不得流用，就算可以流用，「今天把家裡買米的錢刪除，叫他用買青菜、買肉的錢拿去買米，那其他的錢就減少了，這就是排擠作用，這在政府是行不通的，在每個家庭也是很難生活下去，這活生生地出現在現在的中央政府總預算」。

卓揆表示，行政院還是必須依照憲政機制，透過憲法程序提出必要的救濟，這是義務與責任，他也強調，行政院是被動提出救濟，希望能有充裕的預算，讓政府能在新的年度全心全意推動政策，如果沒有辦法度過這一關，整個中央政府能量大打折扣，絕非國家之福。

至於救濟方式是否就是要提出覆議？卓榮泰說，總預算案到現在，行政院有經過盤算數字，立法院算的數字是否完全正確似乎也還沒有把握，如果這2天沒有送出來，就是年後的事情。

卓榮泰強調，覆議是憲法增修條文第3條賦予行政院的權利與義務，行政院會依照這個條文進行後續的救濟行為，「面對無差別的攻擊，政府沒有辦法自殺式的刪減」。

行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左2）、秘書長龔明鑫（右2）、發言人李慧芝（右1）、主計總處主計長陳淑姿（左1）等人23日出席「114年度中央政府總預算相關說明」記者會。（記者廖振輝攝）

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