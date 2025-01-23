挾怨報復？ 宜蘭冬山鄉長被誣衊貪污 藏鏡人落網竟是前公所員工

貪汙下台誣衊案偵破後，林峻輔（左）今天到羅東警分局致贈春節加菜金答謝。（記者江志雄攝）

2025/01/23 16:14

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣10多處公共空間，陸續被人噴寫「冬山鄉長林峻輔貪污下台」字樣，林峻輔不甘受辱報警提告，警方查獲32歲吳姓男子涉案，吳男2年前任職冬山鄉清潔隊時涉嫌侵占財物罪被移送法辦而離職，疑似心生不滿挾怨報復。

民進黨籍的林峻輔曾任冬山鄉民代表、2屆冬山鄉長，最近在宜縣各地走透透，外界視為下屆縣長選舉熱門人選，坊間出現「貪污下台」誣衊字樣，一度被認為是政治操作，嫌犯落網才確認與政治無關。林峻輔今天（23日）前往負責偵辦此案的羅東警分局致贈春節加菜金答謝。

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去年11月，羅東鎮、冬山鄉路旁變電箱、停車場牆面共10多處，被不明人士用黑色奇異筆及紅漆，噴寫「冬山鄉長林峻輔貪污下台」，現場還棄置排泄物，阻擋其他人靠近塗掉噴字。警方18日晚間7點多在羅東公正國小停車場查獲正在犯案的吳姓男子，他坦承犯行，被依妨害名譽、毀損公物罪嫌送辦。

吳男曾任冬山鄉公所清潔隊臨時人員，2023年1月執行公務時，拆解資源回收物零件變賣占為己有，鄉公所報請廉政署調查後解職，宜蘭地方法院去年3月宣判，吳犯侵占非公用私有財物罪，處有期徒刑5月，緩刑2年，褫奪公權1年。據了解，吳男作案動機不排除丟了飯碗懷恨在心而噴字報復。

林峻輔說，案發後為配合警方調查，按兵不動隱忍將近3個月，如今真相大白，盼風波就此打住，他將不忘初衷，繼續堅守崗位為鄉親打拚。

林峻輔被視為下屆宜蘭縣長選舉熱門人選。（記者江志雄攝）

「冬山鄉長林峻輔貪污下台」噴寫字樣，警方查出是冬山鄉公所吳姓離職員工涉案。（圖由林峻輔提供）

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