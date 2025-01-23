吳春城「壯世代」獲政府標案 林亮君：黃國昌要不要處理？

北市議員林亮君。（資料照）

2025/01/23 15:47

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城近期因「壯世代協會」拿到許多政府標案，引發各界質疑其圖利。對此民進黨議員林亮君表示，如今吳春城不是助理，而是立委本人直接利用職權為自己協會創造政策紅利！台灣民眾黨代理黨主席黃國昌要不要處理？

林亮君在臉書PO文表示，這幾天，民眾黨立委吳春城「不給壯世代就凍預算」的手法，已經引起社會廣泛質疑，吳春城自己成立「壯世代教科文協會」，以「壯世代」之名大領政府標案，身為壯世代協會理事長的吳春城在立法院強推《壯世代產業發展政策及促進法》，要求所有部會跟進壯世代政策，要求將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」。整塊壯世代大餅上看1200億！

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林亮君指出，在世界衛生組織對於各年齡族群的定義根本沒有這個東西，「壯世代」完全就是吳春城一手自創！還去註冊商標！吳春城公然推動一條龍自肥法案，量身打造，自己圖利自己，完全無視利益迴避！太離譜了！這件事，民眾黨代理黨主席黃國昌，難道不用出面給社會大眾一個交代？

林亮君直言，2019年時代力量立委高潞以用的助理，因為用其協會申請經濟部補助，遭時代力量開除黨籍，黃國昌當時發文向全國民眾致上最深歉意，如今吳春城不是助理，而是立委本人直接利用職權為自己協會創造政策紅利！台灣民眾黨代理黨主席黃國昌要不要處理？

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