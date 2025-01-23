為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    吳春城「壯世代」獲政府標案 林亮君：黃國昌要不要處理？

    北市議員林亮君。（資料照）

    北市議員林亮君。（資料照）

    2025/01/23 15:47

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委吳春城近期因「壯世代協會」拿到許多政府標案，引發各界質疑其圖利。對此民進黨議員林亮君表示，如今吳春城不是助理，而是立委本人直接利用職權為自己協會創造政策紅利！台灣民眾黨代理黨主席黃國昌要不要處理？

    林亮君在臉書PO文表示，這幾天，民眾黨立委吳春城「不給壯世代就凍預算」的手法，已經引起社會廣泛質疑，吳春城自己成立「壯世代教科文協會」，以「壯世代」之名大領政府標案，身為壯世代協會理事長的吳春城在立法院強推《壯世代產業發展政策及促進法》，要求所有部會跟進壯世代政策，要求將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」。整塊壯世代大餅上看1200億！

    林亮君指出，在世界衛生組織對於各年齡族群的定義根本沒有這個東西，「壯世代」完全就是吳春城一手自創！還去註冊商標！吳春城公然推動一條龍自肥法案，量身打造，自己圖利自己，完全無視利益迴避！太離譜了！這件事，民眾黨代理黨主席黃國昌，難道不用出面給社會大眾一個交代？

    林亮君直言，2019年時代力量立委高潞以用的助理，因為用其協會申請經濟部補助，遭時代力量開除黨籍，黃國昌當時發文向全國民眾致上最深歉意，如今吳春城不是助理，而是立委本人直接利用職權為自己協會創造政策紅利！台灣民眾黨代理黨主席黃國昌要不要處理？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播