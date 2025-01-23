為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    潛艦凍結50％要「向院會報告」始得動支 李文忠批怪異

    國防院執行長李文忠表示，潛艦案解凍條件從向委員會報告後始得動支，怪異地改為向院會報告後始得動支，是「委員會中心主義」的倒退，也是對外交及國防委員會優良議事傳統的否定。（資料照）

    國防院執行長李文忠表示，潛艦案解凍條件從向委員會報告後始得動支，怪異地改為向院會報告後始得動支，是「委員會中心主義」的倒退，也是對外交及國防委員會優良議事傳統的否定。（資料照）

    2025/01/23 16:06

    〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院表決通過今年度中央政府總預算案，藍白聯手將國防部業務費凍結30％，潛艦國造第3階段後續艦首年20億元預算也遭凍結50％。國防院執行長李文忠表示，潛艦案解凍條件從向委員會報告後始得動支，怪異地改為向院會報告後始得動支，是「委員會中心主義」的倒退，也是對外交及國防委員會優良議事傳統的否定。

    李文忠認為，立委審查、凍刪預算為人民把關是其權責，但在野黨團被鷹派、舔中派、扯台灣後腿派裹脅把持，審查水平令人搖頭，審查結果令人擔憂。

    李文忠表示，20年前他們在國防委員會建立支持國防不分黨派、就事論事的議事文化，潛艦案凍結50％，解凍條件從向委員會報告後始得動支，十分怪異地改為向院會報告後始得動支，是「委員會中心主義」的倒退，也是對該委員會優良議事傳統的否定。

    李文忠指出，在實質內容上，統刪軍事裝備費用3％看似無奇，但影響的是油品、零附件的籌補，在解放軍機艦日夜侵擾下，國軍在這一方面的支出每每東籌西補、捉襟見肘，「現在這種搞法，請問還要不要官兵24小時悍衛台海？」

    針對國內教育訓練、國内外差旅費被統刪15％至20％，不得流用。李文忠表示，差旅費與教育訓練費主要用於我新興戰力的編成如gilb「V構型」70戰機、海馬斯CDCM，要派員到國外接裝受訓，這種預算能砍嗎？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播