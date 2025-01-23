潛艦凍結50％要「向院會報告」始得動支 李文忠批怪異

國防院執行長李文忠表示，潛艦案解凍條件從向委員會報告後始得動支，怪異地改為向院會報告後始得動支，是「委員會中心主義」的倒退，也是對外交及國防委員會優良議事傳統的否定。（資料照）

2025/01/23 16:06

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院表決通過今年度中央政府總預算案，藍白聯手將國防部業務費凍結30％，潛艦國造第3階段後續艦首年20億元預算也遭凍結50％。國防院執行長李文忠表示，潛艦案解凍條件從向委員會報告後始得動支，怪異地改為向院會報告後始得動支，是「委員會中心主義」的倒退，也是對外交及國防委員會優良議事傳統的否定。

李文忠認為，立委審查、凍刪預算為人民把關是其權責，但在野黨團被鷹派、舔中派、扯台灣後腿派裹脅把持，審查水平令人搖頭，審查結果令人擔憂。

請繼續往下閱讀...

李文忠表示，20年前他們在國防委員會建立支持國防不分黨派、就事論事的議事文化，潛艦案凍結50％，解凍條件從向委員會報告後始得動支，十分怪異地改為向院會報告後始得動支，是「委員會中心主義」的倒退，也是對該委員會優良議事傳統的否定。

李文忠指出，在實質內容上，統刪軍事裝備費用3％看似無奇，但影響的是油品、零附件的籌補，在解放軍機艦日夜侵擾下，國軍在這一方面的支出每每東籌西補、捉襟見肘，「現在這種搞法，請問還要不要官兵24小時悍衛台海？」

針對國內教育訓練、國内外差旅費被統刪15％至20％，不得流用。李文忠表示，差旅費與教育訓練費主要用於我新興戰力的編成如gilb「V構型」70戰機、海馬斯CDCM，要派員到國外接裝受訓，這種預算能砍嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法