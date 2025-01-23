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    預算被刪政院記者會取消手語翻譯 國民黨：「秀下限」犧牲身障者權益

    行政院長卓榮泰等人出席「114年度中央政府總預算相關說明」記者會。卓榮泰強調因預算刪減，同步手語翻譯記者會的工作人員行政院已負擔不起，手語老師已沒在現場同步翻譯。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰等人出席「114年度中央政府總預算相關說明」記者會。卓榮泰強調因預算刪減，同步手語翻譯記者會的工作人員行政院已負擔不起，手語老師已沒在現場同步翻譯。（記者廖振輝攝）

    2025/01/23 15:36

    〔記者施曉光／台北報導〕針對今日行政院院會後記者會以預算被刪為由，取消以往都有手語翻譯，國民黨智庫副執行長凌濤砲轟行政院「秀下限」，他強調，明明台北市政府可以提供免費申請手語服務，行政院怎麼可以犧牲身心障礙者權益？「賴清德、卓榮泰玩過頭，將引發人民怒火！」

    此外，國民黨今天在該黨官方臉書上表示，賴政府為了總預算被國民黨理性監督，行政院長卓榮泰竟公然說謊，聲稱「本院新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」，但事實上賴清德總統與卓揆沒說的是，「行政院114年度政策說明記者會提供手語翻譯案」早已決標，不可能請不起手語老師，縱使沒有這個標案，行政院作為政府機關也可以向台北市政府「免費申請」。

    凌濤表示，最近總統府的國務機要費預算遭到部分刪減，按照常理，賴清德總統應該立刻向立法院說明，解除預算凍結，把資源還給基層，但賴總統卻選擇直接刪除基層員工的三節禮金，讓基層成為犧牲品！

    他還說，更離譜的是行政院，作法與總統府如出一轍，行政院長卓榮泰為了政治殺紅眼，第一時間竟選擇犧牲身心障礙者權益，這樣的作法是「秀下限」，從體育署到兒醫預算，通通在造謠，到底想情勒誰啊？

    凌濤指出，根據台北市社會局規定，轄內政府機關在會議、洽辦事務、陳情或申訴等情況下，可免費藉由社會局申請「台北市聽語障溝通服務方案（手語翻譯、聽打）」，委由協會辦理手語老師協助，完全不需要額外預算，他痛批行政院的說法根本是謊言，「低劣的政治操作令人不齒，也馬上被北市府戳穿！」

    他呼籲行政院趕快向台北市政府申請，免費使用這項服務，保障身心障礙者權利，賴政府也不要為了自己的政治利益，犧牲總統府基層員工，再次砍向最基層！

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