時力民調：6成民眾滿意防詐、識詐政策 半數認為查緝詐騙未見成效

時代力量23日舉辦「詐騙風險感知」民調公布記者會。（記者張嘉明攝）

2025/01/23 15:32

〔記者李文馨／台北報導〕時代力量今（23日）舉辦「詐騙風險感知」民調公布記者會，副秘書長林邑軒指出，對於政府打詐對策，民眾以「強化金融帳戶監管與交易監控」、「強化宣導教育與防詐知識普及」的滿意度最高，將近六成民眾表示有成效；另有逾半數民眾認為政府在「加強犯罪查緝及被害人保護」未見成效。

時力黨主席王婉諭表示，從民調中調查曾經受詐騙的人口分布，在各種不同型態的詐騙手法中，有15%的曾被假網購詐騙過；假投資詐騙約有7%、假交友詐騙則有5%，顯見詐騙受害者已超過百萬人，在在整體人口中佔有相當比例。

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林邑軒表示，民調針對三大詐騙情境設計情境題，結果發現假網購、投資詐騙、交友詐騙，分別有8.3%、6.9%、7.2%的受測者無法識別詐騙情境，一路走到交付款項、保密不伸張的階段，並且在詐騙情境中，有3成以上受訪者不會選擇跟親友分享，顯示詐騙情境中創造的社會孤立與保密情境，是詐團得以頻頻得手、親友外界難以即時阻斷的原因。

對於政府打詐對策，林邑軒指出，民調中以「強化金融帳戶監管與交易監控」（58.4%）、「強化宣導教育與防詐知識普及」（58.6%）的滿意度最高，將近6成民眾表示有成效；超過半數民眾認為政府在「加強犯罪查緝及被害人保護」沒有成效，顯示政府對於打擊詐騙犯罪與詐騙被害人保護，仍有相當幅度的精進空間。

中正大學犯罪防治系教授戴伸峰指出，在詐騙的犯罪行為，經常出現加害者與被害者協力完成的犯罪被害現象；並指司法體系往往強調加害者的監視、處罰或檢舉或偵測，以及在過去社會觀念中對案件被害者的刻板意象，導致被害者或是被害者的家屬十分痛苦，無法對外求援，造成求助的孤立性。

台灣國際反詐騙協會理事、婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，政府應對於社群軟體要求要負起責任進行必要管制，因為司法單位的追查其實相當辛苦，當警方或檢方好不容易查到虛擬貨幣不法所得，要進行凍結的時候，相當的困難。

此次時代力量民調報告於2024年12月24日至29日（共計6天），以網路主動發放問卷，透過資料管理平台（DMP）在性別、年齡及居住地比例分配隨機抽樣，有效樣本1092份，抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.97%。

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