客委會預算遭刪近2億、凍4.1億 「伯公照護站」將減供

客委會主委古秀妃指出，114年預算遭刪減1.9億元、凍結4.1億元，恐影響照顧客家長輩的全台500多個「伯公照護站」，以及客家藝文節慶活動如合唱比賽、精緻大戲與收冬戲等，都可能減少場次或縮小規模。 （資料照）

2025/01/23 13:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法院三讀114年度中央政府總預算案，刪減2千多億元創史高，客家委員會也不例外，客委會今（23日）統計，原編列43.7億元遭刪減1.9億元、凍結4.1億元，影響照顧客家長輩的全台500多個「伯公照護站」，以及客家藝文節慶活動如合唱比賽、精緻大戲與收冬戲等，都可能減少場次或縮小規模。

客委會統計，114年主管預算原編列43億7036萬元，經立院審議，共刪減1億9004萬2千元、凍結4億1640萬4千元。

請繼續往下閱讀...

面對今年度預算刪凍結果，客委會主委古秀妃表示，非常感謝鄉親們的聲援，有關立法院刪減及凍結的結果，對於長年推動客家事務確實有相當程度的影響。

古秀妃解釋，刪減預算主要影響三個層面，首先是通案刪減一般事務費10％，直接影響提供客家長輩在地照護的「伯公照護站」，將全面減少提供給全台5百多站的辦理經費。此外，客家藝文及節慶活動，如客家歌謠觀摩賽及客家合唱比賽、精緻客家大戲與收冬戲等，都將可能減少場次或縮小辦理規模。

其次是通案刪減機關水電費10％，以客家文化發展中心南北二園區來說，已不敷正常營運之用，為節約水電開銷，將取消原本與客庄在地合作及公共空間無償提供予客家藝術團體使用的功能。

第三是政策宣導費刪減60％約6千萬多元，古秀妃強調，過去20多年來，客委會透過媒體宣傳向全國傳遞客家文化的正面形象及影響力，有更多人認同並喜愛客家。刪減6成宣傳費，未來將大幅減少政策、客庄產業行銷、大小活動及考試報名等能見度，同步也降低所有族群認識客家文化的機會。

而業務費凍結30％，古秀妃說，會直接影響客委會整年度業務的推動，以客家合唱比賽及客家歌謠觀摩賽為例，比賽10月舉行，至少在半年前就要進行籌畫，覓選展演場地、採購作業、單位聯繫、報名及宣傳等，若無法在上半年解凍，作業時間不足將導致比賽停辦，其他語文競賽、客語認證、青年移居計畫輔導等，也都受影響。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法