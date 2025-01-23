慘！ 辯論總預算案 葉元之遭選民尚毅夫洗臉到無言

尚毅夫（左）葉元之（右）。（圖擷取自YouTube）

2025/01/23 15:29

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院21日三讀通過「114年度中央政府總預算案」，中央政府總預算案慘遭藍白聯手凍結、刪除。國民黨立委葉元之與名嘴尚毅夫就總預算在節目上展開辯論，葉元之被自己的選民尚毅夫拿國民黨荒謬迪二質問到說不出話來。

尚毅夫拿其中一份提案質問「單位名稱：經濟部漁業署，這個還可以表決通過」、「經濟部沒有這個單位，它是農業部漁業署，這誰的提案，我們偉大自稱非常有文化水準陳玉珍的提案，夠不夠瞎？」尚毅夫連續質問「所以你們在審公視預算是亂審？為什麼當初不反抗陳玉珍？你有沒有審黑潮？那為什麼陳玉珍還要刪？你們不夠專業嘛！陳玉珍才夠專業，把你們踩到腳底下，然後現在要去踩漁業署，結果還踩錯單位。這就是你們陳玉珍的水準」葉元之幾乎啞口無言僅回答「沒有」、「有啊」。

請繼續往下閱讀...

尚毅夫拿起另一張圖卡「這是你們偉大盟友黃國昌，黃國昌寫什麼，鑑於國內什麼，營養午餐怎麼樣，在講營養午餐，然後前面寫日本韓國有那個學校給食法，什麼營養午餐有專法，怎麼樣講了半天罵了營養午餐，結果刪什麼？刪、凍結推展一般教育及編印文教書刊經費，」主持人疑問「獎營養午餐為什麼要刪教材費？」尚毅夫質問「現在營養午餐是餵學生紙還是什麼？」主持人補刀「網友說是餵學生粉筆嗎？學生是吃粉筆嗎？」葉元之則啞口無言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法