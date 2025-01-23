憲訴法修正民進黨團提釋憲、暫時處分 柯建銘：明顯違憲

民進黨立院黨團總召柯建銘（中）等人，今針對憲訴法修正案有違憲疑義，赴憲法法庭遞狀聲請暫時處分、釋憲，憲法法庭已收案。（記者楊國文攝）

2025/01/23 13:39

〔記者楊國文／台北報導〕總統賴清德今天核批並公布藍白立委主導通過的憲法訴訟法修正條文，繼民進黨51位立委認為憲訴法俢正案有違憲疑義，本月15日遞狀聲請暫時處分、法規範憲法審查（即釋憲）後，民進黨黨團總召柯建銘等「三長」今日上午，親赴憲法法庭陳遞暫時處分、釋憲等案的補充理由，柯建銘受訪強調，憲訴法修正案明顯違憲，且此攸關國家的重要發展；憲法法庭已依法收案。

據指出，憲法法庭收案後，由主辦大法官和審法法庭審查庭研議、討論中，短期內，不會做出受理與否的裁定。

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總統賴清德今公布立院去年12月20日三讀通過的憲法訴訟法修正條文，依法於3日內生效。總統認為有妨礙憲法法庭正常運作，侵越司法權力核心範圍，及破壞政府體制分立制衡的憲政爭議，宜聲請憲法法庭裁判，以明確憲法框架，維持憲政秩序。

民進黨立院總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘等人，今上午親赴憲法法庭陳遞日前針對憲訴法修正條文第30條等條文已聲請暫時處分、釋憲的補充理由陳報書，柯建銘指出，憲訴法攸關國家重要發展，目前7位大法官同意權在立院被否決、難產，該修正案已明顯違憲，民進黨相信大法官的專業性和中立性，因此聲請暫時處分、釋憲。

立院三讀通過的憲訴法修正案中，最具爭議的第30條規定增訂，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲的宣告時，同意違憲宣告的大官人數不得低於9人，被法界質疑修法不當，也無配套，無異是要使憲法法庭停擺、癱瘓。目前，大法官僅有8人。

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