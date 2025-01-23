主管涉收賄助黑幫圍標工程 監院糾正台電

監委田秋堇（右2）、蔡崇義（右1）履勘核一廠，聽取台電公司簡報門禁管制措施。（監察院提供）

2025/01/23 13:30

〔記者林哲遠／台北報導〕前台電總部主管賈儒龍涉收受圍標集團賄賂，協助業者郭簡村承包核一廠、核二廠採購工程，遭士林地院一審判處5年6月徒刑。監委田秋堇、蔡崇義今日表示，台電公司內控制度不佳，導致台電公司不肖員工賈儒龍、自稱天道盟同心會金山分會長郭姓民眾得以趁機謀取暴利，相關調查報告經監察院財政及經濟委員會會議審議通過，糾正台電公司。

監委田秋堇、蔡崇義表示，賈儒龍自民國100年起向廠商索賄，涉及飲宴應酬、收受財物、藉勢藉端等品性不佳早為廠商所知，賈屢次未依政府採購法規定辦理採購案件，公司並非不能察覺；台電公司未能及時發現賈儒龍之異常行徑，未落實對屬員之廉政風險評估，亦未定期對風險職務進行職期輪調，監督顯有不周，存在重大違失。

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針對遭郭姓民眾主導圍標「核一廠邊坡地質災害救災工作」勞務採購案，監委說明，經全卷稽核後，發現「核一廠邊坡地質災害救災工作」勞務採購案辦理過程嚴重違反政府採購法規定，涉及浮編預算，該採購案經核一廠層層簽陳至台電公司副總經理核決，竟無人察覺仍予以審核通過辦理，導致生公庫損失，核一廠及總公司之上級監督、採購監辦及經費控管等內部控制機制顯然失靈，除對台電公司提出糾正案，並就調查發現貪瀆不法新事實部分，移請司法機關偵辦。

另，監委表示，核一廠長達數年將工程性質案件以勞務採購方式辦理，規避公共工程施工品質管理作業要點規定，便宜行事難謂無損及工程品質，經濟部應對台電公司辦理採購稽核作業，查明工程性質案件以勞務採購辦理是否為台電公司常態，並予以導正。

監委呼籲，儘管核一、二廠因運轉執照屆期核子反應器停止運轉，正式進入除役階段，但核電廠除役過程漫長複雜且牽涉巨資，仍有遭不法份子覬覦風險，事關核安，不可等閒視之。行政院應以本案核一、二廠遭不法集團侵門踏戶為鑑，責成司法警察機關加強掃蕩暴力不法集團及違反政府採購法案件，並督促經濟部、台電公司、法務部及工程會依權責檢討改善。

此外，針對106年6月2日「六二超大豪雨事件」造成核一廠19處邊坡滑移崩塌區域，監委建議，台電公司宜請專業單位評估地質災害處改良工作成效，也應主動向公眾說明核一廠地質調查評估結果。

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