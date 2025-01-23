全黨投入推動大罷免！台灣基進：藍白成受命習近平的內部叛軍

針對大罷免議題，台灣基進23日舉辦「全台大罷免潮！台灣基進不缺席」記者會說明。（記者方賓照攝）

2025/01/23 12:39

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委聯手濫刪中央政府總預算，意圖癱瘓政府運作，昨有數十公民團體與全台罷免團體共同成立「反共護台志工聯盟」推動全台大罷免潮，台灣基進黨主席王興煥今率黨公職召開記者會宣布，將以全黨之力投入支援全台大罷免運動，並喊話：「如果藍白是要我們卑躬屈膝，那就讓你們看見公民的驕傲！」

王興煥表示，大罷免的號角已經吹響，台灣基進必須接力響應，提高熱度、拓增廣度，台灣基進以政黨之名，正式宣布全力配合大罷免運動，也邀請反共的公民與團體共同成就這場足以決定台灣未來的大事件，讓割藍委的運動遍地開花，成燎原之勢。

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王興煥指出，國民黨與民眾黨是受命於習近平的內部叛軍，不論破壞憲政或預算割喉，都是執行中國對台灣的混合戰。台灣生存的首要課題，必須改變親中政黨掌握多數的國會結構，這是全面罷免國民黨區域立委的必要所在；本黨作為曾經參與罷免韓國瑜的政黨，深知罷免的難度，大罷免要成勢，必須反共陣營通力合作；只要是拒絕被中共統治的公民團體與政黨都責無旁貸，將共同的生存大敵逐出國會。

秘書長吳欣岱提到，一個立法委員的薪資是每個月19萬500元，再加上辦公室的維持費用，花在一席立委的開銷一年會破千萬；此外，超過三席立委能夠組黨團，還能再申請更多補助，光是國民黨的立委席次加上政黨補助款，一年就會花掉近10億台灣人的錢。

吳欣岱抨擊，如今在國會裡，藍白立委隨意提出預算刪減，甚至在不知道提案內容下舉手表決、甚至有些人連自己簽名的提案都不知道在講什麼，提不出論述做社會溝通，僅靠多數決暴力通過。這樣的表現，根本不值得領人民的薪水。

她認為，看到國會中藍白的表現，出來割藍委剛好而已，台灣基進一向主張，台灣不能有支持中國利益的政黨，在許多抗中法案還沒通過之前，罷免代表中國利益的藍白立委是台灣人民能自救的唯一方法，我們台灣基進當然要全力支持。

高雄市議員張博洋認為，當民主已經沒有退路時，罷免就是義務；當立法權已經逾越界限去干預行政權，讓行政機關沒有預算來進行執政，也逾越界限去干預監察權，讓監察機關沒有預算做相關監督時，唯一能夠制衡、讓失衡狀態回到常規的，就是公民權。

張博洋強調，當台灣民主遭到破壞時，公民權是最後一個屬於人民的武器，從國民黨或民眾黨積極去拉高選罷法門檻，可以看出公民權的抵抗是他們會害怕的武器，對於他們毀憲亂政、干擾臺灣內政，公民權與之對抗是有用的。

張博洋再指，立法院一連串的亂砍預算，如潛艦國造預算的刪減、刪除吳斯懷條款、「兩岸人民條例」修正案、「離島建設條例」等等對國安影響巨大的提案，無一不讓人感到膽戰心驚，這不就是中共正戰鬥在台灣的心臟嗎？所以罷免就是以戰止戰，只有讓胡作非為的人付出代價，才能阻止帶有惡意的監督繼續傷害台灣。

台南黨部主委吳依潔進一步說，在2月1日罷免正式起跑前，台灣基進就已提早協尋罷免連署友善店家及相關工作的準備，讓大家可以方便且快速的簽署以及回收連署書。他們也會派遣穿著黨部制服的黨工或是志工收取，避免有人從中惡意拿取資料。

她強調，台南雖然目前沒有立委罷免，但絕不會袖手旁觀作為一個台灣意識之最的代表城市，台南黨部招募宣傳點的文章才剛發出，短短一天就有超過20間店家報名，希望藉由台南觀光旅遊的特長，讓其他縣市的觀光客來到這裡遊玩時也可以簽署連署書。

王興煥最後表示，藍白聯軍對台灣的預算割喉是瞄準台灣國防安全的動脈揮刀，這是配合中國侵略台灣的「准戰爭」行為。值此之際，台灣基進仍不放棄以民主手段挽救民主災難，公民的意志是台灣的希望，如果大罷免能全面成功，將是民主國家實踐民主防衛的舉世典範，這才是真正的台灣上勇，是足以定義「何謂台灣人」的國族史詩。

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