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    高市議會18天臨時會閉幕 康裕成：感受很深、感謝全體議員

    高市議會18天臨時會閉幕，議長康裕成表示對這兩次臨時會感受很深、也感謝全體議員。（議會提供）

    高市議會18天臨時會閉幕，議長康裕成表示對這兩次臨時會感受很深、也感謝全體議員。（議會提供）

    2025/01/23 12:49

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會為期18天的第6、7次臨時會今閉幕，閉幕前夕順利完成今年度市府總預算三讀；議長康裕成表示感受很深，同時也感謝全體議員，並期許市府對預算要充分溝通、優化配置。

    康裕成表示，很感謝全體議員共同努力，歲入及歲出預算各刪減1億8504萬7千元後，順利完成總預算三讀。

    她強調，議會運作始終堅守法制與民意為依歸，確保每一筆預算的使用都能有效達到預期目標，並切實改善市民的生活品質。

    而議會作為負責任的立法機關，須在預算審查中扮演關鍵角色，市府在當前資源有限的情況下，應珍惜每一筆經議會通過的預算，優先推動市民最急迫需求的建設，這是市府未來首要任務。

    康裕成指出，對這兩次臨時會審議過程感觸最深，因為每位議員都非常仔細審議每筆預算，溝通過程或有不愉快，但結果都是圓滿的，共同達成監督高雄市政府的目標，也學到彼此體諒與溝通的重要。

    她也再次提醒市府團隊，未來對於預算一定要有充分準備，對議員要有充分溝通，才能正式進入預算審議。

    她說，第四屆議會任期已過半，未來議會將繼續理性問政、包容多元聲音，確保每一位市民的需求都能夠得到關注與解決；最後也要向市民朋友表達誠摯感謝，並祝福大家身體健康、蛇年行大運!

    高市議會為期18天的第6、7次臨時會今閉幕，閉幕前夕順利完成今年度市府總預算三讀。（議會提供）

    高市議會為期18天的第6、7次臨時會今閉幕，閉幕前夕順利完成今年度市府總預算三讀。（議會提供）

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