賴清德勉警加強打詐 侯友宜批：最重要是源頭管理

新北市長侯友宜今天視察金城交流道，強調打擊詐騙最重要的是源頭管理。（記者陳奕劭攝）

2025/01/23 12:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕總統賴清德20日下午出席農曆年前最後一次署務會報，慰勉警察辛勞並頒發獎勵金，賴清德肯定警方對治安維護的貢獻，也強調打擊詐騙未破案率超過90％，打詐儀表版每天仍有數億元的被騙財損，希望繼續加油努力，新北市長侯友宜今（23日）視察金城交流道受訪表示，打詐最重要的是源頭管理，並點名數位發展部、法務部等單位到底有沒有統合好？

被問到賴清德視察警政署說現在打詐破案率只有1.3％，傳出公會認為對警察同仁感受不好，希望賴道歉。侯友宜回應，打詐是非常重要的課題，第一線同仁面臨非常大的壓力，因為受害者報案都去派出所，主要的打詐手段與方式不單是基層的努力，重要的是源頭的管理有沒有建立好，數位發展部、法務部、電信單位、NCC到底有沒有統合各部會？

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侯友宜指出，既然以前有打詐國家隊，只要將源頭管理好，起碼可以下降3分之2以上，可以減輕第一線同仁的壓力，同仁可以更充分發揮他打擊犯罪的能量，打詐要能夠順利，需要大家團隊合作，最主要還是在源頭管理，不然愈打只是金額愈大而已；他發現每天被詐騙金額3到4億以上，1個月至少百億，1年上千億以上，所以打詐一定要有方法，要抓對重點，從源頭管理，多給基層同仁加油打氣，讓他們充分發揮打擊犯罪的能量。

新北市長侯友宜視察金城交流道，了解最新進度。（記者陳奕劭攝）

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