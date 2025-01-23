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    藍營告發政府造謠總預算 柯建銘反批愚蠢：應主動投案自首

    國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇23日前往中正一分局，告發行政部門針對總預算造謠，違反社維法。（記者劉信德攝）

    國民黨團書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇23日前往中正一分局，告發行政部門針對總預算造謠，違反社維法。（記者劉信德攝）

    2025/01/23 12:20

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院國民黨團書記長林思銘、副書記長王鴻薇今（23日）赴台北中正一分局，告發政府對總預算案散佈謠言，違反「社會秩序維護法」。民進黨團總召柯建銘反擊說，這根本是白癡組合、愚蠢至極，拿憲法層次、國家安全的問題報案，他們應該主動去投案自首，顯見國民黨無招可用才派蝦兵蝦將亂搞。

    民進黨團今早召開記者會，媒體詢及國民黨團告發造謠一事。柯建銘對此直言，這是世界上最荒謬，王鴻薇和林思銘到中正派出所去告政府造謠，這是憲法層次的問題，應該到憲法法庭做釋憲，卻把它當作一般小偷、東西丟掉、鄰居吵架，跑到派出所報案，這頭腦有沒有壞掉？愚蠢至極。

    柯建銘說，這代表是一群白癡的組合，一個憲法層次、國家安全的問題，居然跑到派出所報案，這很奇怪，那中國要解放台灣，要去哪裡報案？這些人應該是主動投案自首吧，當場拘提、收押禁見應該是這樣才對，這有違常識，「我看他待會會去地檢署自首，檢察官一定當庭收押禁見關起來」。

    柯建銘批評，這代表國民黨黔驢技窮、無招可用，派這些蝦兵蝦將去亂搞，國民黨沒有人了，結論，藍白完了、已經下課了，請台灣人民共同迎接偉大時代的來臨。

    國民黨團書記長林思銘、副書記長王鴻薇前往中正一分局，告發行政部門針對總預算造謠，違反社維法。民進黨團總召柯建銘反擊說，愚蠢至極。（記者羅沛德攝）

    國民黨團書記長林思銘、副書記長王鴻薇前往中正一分局，告發行政部門針對總預算造謠，違反社維法。民進黨團總召柯建銘反擊說，愚蠢至極。（記者羅沛德攝）

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