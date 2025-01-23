立院藍白大刪預算 林右昌：荒腔走板 辜負人民期待

民進黨秘書長林右昌今天到基隆廟宇參拜，對藍白兩黨審查總預算表示亂砍一通，辜負人民的期待。（記者盧賢秀攝）

2025/01/23 12:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕針對立法院藍白聯手刪減及凍結中央政府總預算案，民進黨秘書長林右昌今天到基隆廟宇參拜時表示，實在是荒腔走板，外界形容「捅到馬蜂窩」，完全非理性行為，亂砍一通，辜負人民對他們的期待。

民進黨秘書長林右昌今天到基隆安和福德宮、奠濟宮、慶安宮廟宇參拜，代表總統賴清德發紅包，被問到立法院藍白聯合刪減及凍結預算，他說，國民黨和民眾黨在立法院總預算的審查，全民都看在眼裡，真的是荒腔走板，刪減的結果外界形容「捅到馬蜂窩」，完全是一個非理性行為，立法委員監督行政、預算是天職沒有錯，但這次刪減和凍結的狀況，完全脫序、失序，讓全民大家都看到，這不是理性盡督，而是亂砍一通。

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林右昌表示，包括大家最在意的國防、外交經費，還有很多年輕人喜歡的文化、體育的經費都被亂刪一通，更不用講對大家健康有直接關係的防疫宣傳及打詐經費，都被大幅刪減或是凍結。

林右昌指出，國民黨和民眾黨立委說「這只是凍結而已，又不是刪」，這和過去狀況完全不一樣，過去部會被凍結預算，通常只有少數50萬、100萬等，不會像這次凍結上千億預算，請國民黨和民眾黨不要再以話術來欺騙全民。

林右昌表示，國民黨和民眾黨立委說，「還是有這麼多錢啊，難道無法執政嗎？」實際上並不是如此，政府所有預算都是要用在老百姓身上、地方建設與發展、工商企業發展等。過去幾年民進黨執政成果、經濟成長非常好，有更多歲入編列預算，加強投資，做更大規模的社會投資，支持和支撐辛苦的老百姓的生活。

林右昌並表示，國民黨和民眾黨在立法院惡刪總預算，大家都看在眼裡，接下來行政院也會展開相關憲政程序的救濟行動，「就讓我們大家繼續看下去」，國民黨和民眾黨是否繼續在立法院惡搞，辜負人民對他們的期待，也辜負當初人民投票給他們要盡督的初衷。

民進黨秘書長林右昌今天到基隆廟宇參拜，對藍白兩黨審查總預算表示亂砍一通，辜負人民的期待。（記者盧賢秀攝）

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