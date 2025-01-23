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    太麻里鄉代雷明聖接任台東縣工策會總幹事

    雷明聖（右）接任工策會總幹事。（雷明聖提供）

    雷明聖（右）接任工策會總幹事。（雷明聖提供）

    2025/01/23 12:13

    〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣政府宣布，由太麻里鄉鄉民代表雷明聖接任台東縣工商發展投資策進會（以下簡稱台東工策會）總幹事，縣府表示，借重雷明聖長期深耕地方公共事務與青年政策推動的優異貢獻，相信他能持續推動中小企業輔導、青年產業結合及招商投資行銷，為地方經濟注入新活力。

    總幹事一職本為新任縣府行政處長吳柏成，吳及雷明聖皆為青壯世代，縣府如今安排也被解讀為縣長饒慶鈴在任期下半場的世代交替。

    縣長饒慶鈴表示，台東工策會的核心任務在於促進地方經濟與產業發展，結合中小企業輔導與青年政策，並持續吸引更多資源投入台東。她強調，雷明聖多年來在太麻里鄉積極參與青年議題與商會組織，累積了豐富經驗，相信他能以創新思維帶領工策會，進一步拓展本縣產業升級與經濟成長的新格局。

    雷明聖表示，工策會是產業資源與政策支持的關鍵橋樑，他將以創新思維協助中小企業取得更大發展空間，並結合青年政策，推動產業多元化與升級。雷明聖強調，「慢經濟」的精神對臺東而言意義非凡，將善用在地文化與產業優勢，持續強化本土競爭力並兼顧永續發展。

    縣府指出，雷明聖出生於太麻里鄉，對地方需求有深刻理解，曾以清新參政形象當選太麻里鄉民代表並多次連任。在任內捐出選舉補助款，支持太麻里六所小學設立獎助學金；同時籌組太麻里商圈協會，整合地方特色與自然資源，帶動商圈永續發展；疫情期間協助申請紓困補助並推動電子支付系統，成功促進商業轉型與數位化。他也曾擔任首屆台東縣青年事務發展委員會團長，多次舉辦「曙光青年講座」，為青年參與地方建設提供平台，進一步促進地方經濟與社會的協同發展。

    縣府表示，雷明聖接任工策會總幹事後，將憑藉多元經歷與創新思維，為本縣中小企業與青年政策推動注入新動能，進一步推動台東經濟全面升級。未來也期盼在他的努力下，持續打造結合文化與產業創新的典範地區，展現臺東在地的多元活力與國際競爭力。

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